لوشيسكو: لن أدرب فريقا سعوديا آخر غير الهلال.. ولم أتلق عرضا لقيادة العين (فيديو)

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي السابق، عن الفترة التي قضاها مع ”الزعيم“، مؤكدا رفضه أي عروض سعودية أخرى لتدريب فريق غيره في المملكة، متحدثا في الوقت نفسه عن تقارير تلقيه عرضا لقيادة العين الإماراتي.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”الفترة التي أمضيتها في الرياض لمدة سنة و10 شهور كانت مذهلة بحق؛ لأن مشواري الرياضي تكلل بالكثير من الانتصارات التي تحققت، بطل الدوري والكأس والمشاركة في دوري أبطال آسيا، وأمضيت وقتا جميلا مع زوجتي في الرياض كنا فقط أنا وهي“.

وعن انضمامه للعضوية الذهبية لنادي الهلال، وهو ما يضر به مستقبلا حال تلقيه عرضا من أي ناد سعودي آخر، شدد: ”أعتقد أنه بعد النتائج المذهلة التي تحققت مع الهلال والإنجازات التي أحرزناها سويا من المُحال أن أدرب أي ناد آخر في السعودية، هذا بسبب شعوري بأنني جزء لا يتجزأ من الهلال روحي موجودة في النادي أمضيت أجمل فترة في حياتي هناك أنجزنا أكبر الانتصارات في الهلال، فلماذا أنتقل لأي ناد أخر.. أنا أنتمي للهلال، لا توجد أي فرصة لتدريب أي فريق آخر، بالتأكيد أنا مدرب محترف ولكن لدي الحق أيضا أن أختار، وإذا تعلق الأمر بأي فريق سعودي آخر أقول لهم: عذرا لا أستطيع أن أغادر الهلال“.

وعن تقييمه للفريق حاليا وخسارته الأخيرة أمام الاتحاد، أوضح: ”أؤمن بأن الهلال سيكون بطل الدوري السعودي في نهاية الموسم، الخسارة قد تؤثر على ترتيب الفريق لأن المباراة كانت مهمة، ولكن على أي حال كل الأمور بيد اللاعبين، في نهاية الأمر هناك 5 مباريات متبقية إحداها ستكون أمام الشباب والذي له نفس عدد نقاط الهلال، والفريق لديه القوة والجودة للفوز باللقب“.

وتابع: ”الاتحاد ذهب للمباراة بكثير من الحماسة ولكن لا يزال متأخرا في الترتيب، على الهلال أن يفوز بالمباريات المقبلة والتعامل مع هذه الضغوط، ويجب على النادي أن يثق بنفسه والنادي يمكنه تجاوز هذه الأوقات، ويجب أن يركز اللاعبون على مرحلة المجموعات في دوري الأبطال والتأهل، ثم يركز على الفوز باللقب وأؤمن بقدرتهم على تحقيق ذلك“.

وعن تقييمه لمستوى النصر هذا الموسم، أشار: ”لم نتوقع على الإطلاق حالة النصر في بداية الموسم، ولكن لاعبي النصر لديهم مهارات وجيدون وهو من أسوأ المواسم التي يمر بها الفريق، وقد لا يصلون لمركز يؤهلهم لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل“.

وعن الأهلي، قال المدرب الروماني: ”الأهلي لا يملك شخصية البطل، وراهنت على أنه لن يواصل المنافسة على الدوري، الشباب سيكون خطيرا على الهلال في الجولة المقبلة بالدوري بسبب وجود الأرجنتيني بانيغا“.

مفاوضات العين

وعن تلقيه عرضا من العين الإماراتي، أوضح لوشيسكو: ”من الطبيعي أن يكون لدي العديد من العروض، ولكن لدي خيارات -أيضا- من اليونان إذ دربت هناك سابقا، والحقيقة ليس هناك مفاوضات مع العين وأنا صادق جدا فيما أقول، الواقع ليس لدي أي قرار نهائي بشأن النادي الذي سأذهب إليه، عليّ أن أفكر مليا لكي أستفيد من هذه الفترة، وفي نهاية الأمر سأتخذ أفضل قرار في مشواري الرياضي، وعلى إدارة النادي التي تريد التعاقد معي أن تنظر في فلسفتي وطموحي وطريقة العمل، وأذهب للنادي الذي يشاطرني هذا الطموح“.

وكان لوشيسكو رحل عن تدريب الهلال بالتراضي منتصف فبراير الماضي بسبب سوء نتائج الفريق، بعد تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا).