رفض استئناف نادي النصر لرفع الإيقاف عن عبدالرزاق حمدالله‎

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رفضها طلب نادي النصر الاستئناف ضد قرار إيقاف المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمد الله.

وكانت لجنة الانضباط قررت سابقا، إيقاف حمدالله لمدة 15 يوما بشكل مؤقت، على خلفية تصرفه تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلنت لجنة الاستئناف، عن رفضها استئناف نادي النصر، ضد قرار الإيقاف للمهاجم المغربي.

وجاء قرار الاستئناف نهائي غير قابل للطعن، بتأييد العقوبة المبدئية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق، ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل نادي النصر، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت الإعلامية سارة عبدالعزيز، كشفت في فيديو لها عن مكالمة جمعتها بعبدالرزاق حمدالله، دافع فيها عن نفسه تجاه الاتهامات التي وجهت إليه، مؤكدا لها شعوره ”بظلم لم يسبق أن مر به طيلة حياته“.

أول تعليق من عبدالرزاق حمدالله بعد قرار إيقافه https://t.co/byocsUNOYq pic.twitter.com/F6hS2aguYi — إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2021

ويواجه حمد الله في الفترة الأخيرة انتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه وعدم انضباطه ما أثّر على نتائج الفريق أخيرا.

ويحتل النصر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة.