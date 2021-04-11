رياضة

أنمار الحائلي: نادي الاتحاد لن يتعاقد مع لاعبين جدد بسبب المستحقات المتأخرة
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 23:29 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2021 0:25 GMT

أنمار الحائلي: نادي الاتحاد لن يتعاقد مع لاعبين جدد بسبب المستحقات المتأخرة

أعلن  رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، أنمار الحائلي، أن إدارته لن تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب المستحقات المالية

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلن  رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، أنمار الحائلي، أن إدارته لن تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب المستحقات المالية المتأخرة على الفريق.

وقال الحائلي خلال استضافته ببرنامج ”الدوري مع وليد“ مع الإعلامي وليد الفراج إن مجلس إدارة نادي الاتحاد دفع ما يقرب من 11 مليون ريال لنادي القادسية، ويتبقى 9 ملايين ريال، ونادي الاتفاق تم التوصل معه لاتفاق لدفع 12 مليون ريال وتم دفع 9 ملايين منها حتى الآن.

وحول هذه الأزمة المالية قال: “ الموسم الماضي خسرنا راعيا كان يُدر للنادي ما يقرب من 50 مليون ريال سنويًا، وهذا المبلغ ليس سهلا أن تفقده من الميزانية، هناك أشياء عديدة لن تستطع الالتزام بها، لأن خسارتنا هذا الراعي هو ما جعلنا غير قادرين على الالتزام بباقي المبالغ“.

 

تأخر صرف رواتب اللاعبين

وتابع: ”الخسائر المالية جعلتنا نتأخر في صرف رواتب اللاعبين لمدة 4 أشهر، الإدارة تحاول تعويض تأخر الرواتب من خلال منح لاعبينا مكافآت الفوز وذلك من أجل تيسير أمورهم“.

وأضاف: ”اللاعبون يعرفون أنهم سيحصلون على حقوقهم المالية آجلا أم عاجلا، فهم يقدمون تضحيات كبيرة هذا الموسم“.

وأبدى الحائلي غضبه من ابتعاد الداعمين عن ”العميد“ قائلا: ”صدري يضيق من ابتعاد محبي الاتحاد، في كل الأندية هناك داعمون كُثر إلا فريقنا“.

 

بقاء أحمد حجازي

بسؤاله عن موقف اللاعب المصري أحمد حجازي من البقاء مع الفريق أجاب: ”بالتأكيد سيبقى معنا، حجازي قدم إضافة كبيرة للنادي، سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس، وجوده ساعد على وحدة اللاعبين وقد أضاف الروح لزملائه، بالتأكيد سيبقى“.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، خلف الهلال والشباب أصحاب الصدارة بـ48 نقطة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play