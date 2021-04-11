تقارير: الروماني سيوريانو فلورين مدربا مؤقتا للنصر بعد رفض الاتحاد السعودي تعيين فيصل سيف

استقرت إدارة نادي النصر السعودي على تعيين الروماني سيوريانو فلورين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لحين وصول البرازيلي مانو مينيز، بدلا من المدرب السعودي فيصل سيف، الذي تم رفضه من قبل اللجنة الفنية باتحاد القدم السعودي.

ويتولى سوريانو فلورين تدريب ناشئي نادي النصر السعودي، ومن المقرر تصعيده للفريق الأول لحين وصول المدرب الجديد.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ السعودية إلى أن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت تدريب فيصل سيف لنادي النصر، حيث إنه درب ناشئي الشباب، وهذا مخالف للائحة التي تمنع تولي مدرب تدريب ناديين في موسم واحد.

يذكر أن إدارة النصر قد اتفقت مع فيصل سيف على قيادة الفريق في أولى مواجهات النصر في دوري أبطال آسيا أمام الوحدات الأردني على ملعب ”مرسول بارك“، يوم الأربعاء المقبل، ولكنها اصطدمت بقرار اللجنة الفنية.

وكان النصر، أعلن يوم الجمعة، تعاقده مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز ليتولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا للكرواتي ألين هورفات.

وجاء إعلان التعاقد مع مينيز بعد خسارة النصر أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ25 للدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة، حقق خلالها 10 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 9 هزائم.