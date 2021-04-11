بتوصية من مانو مينيز.. النصر يستهدف لاعبين برازيليين

كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن إدارة نادي النصر السعودي استفسرت عن إمكانية التعاقد مع زي رافاييل لاعب وسط بالميراس.

وأضافت شبكة ”Central da Bola“ أن إدارة النصر تراقب أيضا المهاجم روسي لاعب نادي باهيا، بتوصية من المدرب الجديد، البرازيلي مانو مينيز.

من جهة أخرى أتم النصر اتفاقه مع أنطونيو كارلوس مدرب اللياقة البدنية السابق في نادي كورينثيانز البرازيلي ليكون ضمن الطاقم الفني الجديد بطلب من المدرب مانو مينيز.

الجدير بالذكر أن أنطونيو كارلوس سبق له العمل مع فابيو كاريلي مدرب الاتحاد الحالي عندما كان مدربا لكورينثيانز وعمل في كورينثيانز لمدة 10 سنوات.

في سياق ذي صلة، تلقت إدارة النصر خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرفض من خلاله طلب النادي السعودي تأخير موعد انطلاقة مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا إلى الساعة 22:00.

وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه اعتماد انطلاقة مباريات الفريق عند الساعة 21:00 على ملعب مرسول بارك.

ويلتقي النصر في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا مع الوحدات الأردني على ملعب مرسول بارك في الرياض يوم الأربعاء المقبل.