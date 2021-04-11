بعد تحسن حالته الصحية.. هذا سبب دخول خالد البلطان وحدة العناية الفائقة

حرص خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، على طمأنة جماهير ناديه بعد نقله إلى المستشفى؛ إثر معاناته من ”حصى في الكلى“.

وغاب البلطان عن الساحة الرياضية، الفترة الماضية، بعد قرار لجنة الانضباط بإيقافه لمدة شهرين؛ على خلفية أزمة مباراة الشباب والنصر بالدوري السعودي.

ونقلت صحيفة ”الرياض“، عن البلطان، تأكيده بأنه تعافى من الوعكة الصحية التي ألزمته المستشفى، حيث يقترب من الخروج والعودة لإدارة النادي، مؤكدا تحسن حالته الصحية ومغادرته وحدة العناية الفائقة.

واشتعل الصراع في قمة الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز كبير للشباب 4-1 على الباطن، بفضل ثنائيتين للأرجنتينيين إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا، ليتساوى مع الهلال في الصدارة، أمس السبت.

واستغل الشباب خسارة الهلال 2-صفر من الاتحاد في قمة، يوم الجمعة، ليتساوى معه في الرصيد قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

ويملك الهلال 48 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن الشباب، الذي تعافى بعد هزيمتين متتاليتين وثلاث مباريات دون انتصار.