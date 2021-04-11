هل بانيغا أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي أم مقلب؟ (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، فريق الشباب السعودي، إلى تحقيق انتصار مهم على الباطن بنتيجة (4-1) بتسجيله هدفين وصناعة آخرين، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار الجولة 25 من الدوري السعودي، أمس السبت.

وسجل بانيغا هدفين في الدقيقتين السابعة من ركلة جزاء و45، فيما أحرز جوانكا ثنائية بالدقيقتين 41 و49، وسجل هدف الباطن الوحيد، محمد رايحي، في الدقيقة 28.

ورفع الشباب رصيده إلى 48 نقطة، متساويًا مع الهلال المتصدر بفارق الأهداف، قبل المواجهة التي تجمعهما ضمن الجولة 26 من المسابقة، 7 مايو المقبل.

وتؤكد أرقام بانيغا، أنه صفقة مميزة بالنسبة للشباب، حيث خاص مع الفريق 23 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

تقرير.. مباراة الشباب والباطن في الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الشباب_الباطن #كورة_روتانا pic.twitter.com/l5roo4rOT9 — برنامج كورة (@korarotana) April 10, 2021

لكن الإعلامي عبدالعزيز المريسل، والمقرب من نادي النصر، قلل من قيمة بانيغا، قائلًا في معرض تحليله لأداء اللاعب: ”أعتذر لنفسي لأني قلت فوز الشباب على الباطن بيضة ديك، وقلت على بانيغا، إنه متعة بصرية، لكنني خدعت نفسي وخدعت المشاهدين، لأنني لا أراه يتألق سوى في مثل هذه المباريات؛ مباريات بيضة الديك“.

وأضاف: ”لنرى ماذا سيقدم بانيغا أمام الشباب؟ هذا هو المحك الحقيقي له، عندما يتعاقد الفريق مع لاعب بحجم بانيغا، يريد أن يرى مردوده في المباريات التنافسية، وليس في المباريات التي يقدر أي لاعب شاب على حسمها، تركي العمار يقدر أن يقدم ما قدمه بانيغا أمام الباطن، نريد أن نراه في المباريات المفصلية“.

عبدالعزيز المريسل : ماذا سيفعل المقلب "بانيغا" أمام الهلال ؟!

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/9tAyxQ0XJU — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 11, 2021

بينما قال الناقد الرياضي ماجد التويجري: ”إذا تحدثنا ستقول هناك معلم ومدرس وأستاذ ومدرب وقائد اسمه بانيغا، في نظري بصراحة على مدار الأزمنة والتاريخ، هو أفضل لاعب أجنبي مر على الكرة السعودية ككل، يعمل كل ما يمكن عمله في كرة القدم السعودية، ومع المدرب الذي أقيل لعب في كل المراكز، يًُطرب ويمتّع ويؤدي، وهذا رأيناه في الهدف الثالث الذي أحرزه، شكرًا لخالد البلطان اللي أحضر لنا لاعب في الدوري الإسباني في عز مجده، ومتأكد أن فيه أطفال أعمارهم صغيرة، يشجعون الشباب مع بانيغا، فهو لاعب ممتع، والفريق يمتلك لاعبين أجانب رائعين“.

من جابنه، قال الناقد عبدالغني الشريف: ”بانيغا أفضل لاعب في الدوري السعودي في العرضيات وصناعة الفرص، ورغم السن ولكنه دائمًا مميز، وكان فيه مشاكل كثيرة في دفاع الباطن، في المقابل كان فيه تنظيم رائع في الشباب، وهو أفضل فريق هجوميًا 51 هدفًا، ورابع أفضل فريق دفاعيًا 32 هدفًا. والأهم، ماذا سيقدم الفترة المقبلة، خاصة مع فترة التوقف الطويلة ومع دخول رمضان، وهي فترة تفقد اللاعبين الحساسية، ولديه مباراة مهمة ضد الهلال والذي سيشارك في دوري أبطال آسيا، وهي مباراة مفترق الطرق، ومن يفوز بها سيقترب من التتويج باللقب والتعثر تعني اقتراب الاتحاد، والدوري حاليًا مفيش فريق قوي وآخر ضعيف، ومن يستغل هذه الفرص ولديه البدلاء الذين يصنعون الفارق“.

وأشار الناقد سلطان اللحياني: ”رقميًا الفائز من مباراة الهلال والشباب سيكون الأقرب للبطولة.. الهلال يملك العناصر الذي تمكنه من المنافسة.. وبانيغا صفقته تحدثت عنها كل الصحف العالمية، وليس -فقط- السعودية، وقيمته التي جاء بها كانت الأفضل. وبالتأكيد، الرهان عليه ستكون ناجح، ففي مباراة الأمس فرق بشكل كبير، وتسبب في الـ4 الأهداف، ولديه تأثير فني كأداء وقيادة وتوجيه“.

#الدوري_مع_وليد | سلطان اللحياني: رقميًا الفائز من مباراة الهلال والشباب سيكون الأقرب للبطولة.. الهلال يملك العناصر الذي تمكنه من المنافسة.. بانيغا صفقته تحدثت عنها كل الصحف العالمية.#قناة_SBC pic.twitter.com/8VX11UrlUI — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 10, 2021

وانضم ”بانيغا“ لصفوف الشباب، في سبتمبر 2020، قادمًا من إشبيلية الإسباني، حيث وقع على عقد يمتد مع الفريق، حتى يونيو 2023.