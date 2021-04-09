غوميز يعتذر لعمر هوساوي بعد تسببه في إصابته خلال مباراة الهلال والاتحاد

كشف الإعلامي عبدالرحمن حميدي أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، قد توجه بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد في الدوري السعودي، إلى غرفة ملابس ”العميد“ للاعتذار إلى عمر هوساوي، بعد أن تسبب في إصابته.

ولم يستطع هوساوي إكمال المباراة بعد تدخل عنيف من غوميز خلال مباراة الفريقين مساء الجمعة، والتي شهدت فوز الاتحاد على الهلال 2/0، ليغادر الملعب على الفور.

وتوجه غوميز على الفور بالاعتذار للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي وكل من كان على دكة بدلاء الاتحاد خلال المباراة.

فيديو | تعرض عمر هوساوي للإصابة بعد احتكاكه مع غوميز#الاتحاد_الهلال#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/opnKrdjULf — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) April 9, 2021

وأشار الإعلامي عبدالرحمن حميدي إلى أن غوميز لم يكتفي بهذا التصرف خلال سير اللقاء، بل توجه بعد المباراة لغرفة ملابس الاتحاد ليعتذر لعمر هوساوي، ولم يجده وطلب رقم هاتفه ليطمئن عليه.

يذكر أن الاتحاد فاز على الهلال في قمة الجولة 25 من الدوري السعودي، اليوم الجمعة، بهدفين نظيفين.

#الديوانيه#عبدالرحمن_الحميدي:

غوميز توجه بعد المباراة لغرفة ملابس #الاتحاد ليعتذر لعمر هوساوي.. ولم يجده وطلب رقم هاتفه ليطمئن عليه. pic.twitter.com/awqG3KhpcH — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 9, 2021

تقدم الاتحاد عن طريق عبد المحسن فلاتة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف سعود عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الشباب صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غداً مع الباطن، وبفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر تلقى الهلال متصدر الترتيب برصيد 48 نقطة، الهزيمة الأولى له في المسابقة منذ خسارته أمام النصر 0-1 في 23 فبراير الماضي ضمن منافسات الجولة 20.