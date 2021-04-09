رياضة

غوميز يعتذر لعمر هوساوي بعد تسببه في إصابته خلال مباراة الهلال والاتحاد
تاريخ النشر: 09 أبريل 2021 22:42 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 23:45 GMT

غوميز يعتذر لعمر هوساوي بعد تسببه في إصابته خلال مباراة الهلال والاتحاد

كشف الإعلامي عبدالرحمن حميدي أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، قد توجه بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد في الدوري السعودي، إلى غرفة ملابس

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشف الإعلامي عبدالرحمن حميدي أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، قد توجه بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد في الدوري السعودي، إلى غرفة ملابس ”العميد“ للاعتذار إلى عمر هوساوي، بعد أن تسبب في إصابته.

ولم يستطع هوساوي إكمال المباراة بعد تدخل عنيف من غوميز خلال مباراة الفريقين مساء الجمعة، والتي شهدت فوز الاتحاد على الهلال 2/0، ليغادر الملعب على الفور.

وتوجه غوميز على الفور بالاعتذار للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي وكل من كان على دكة بدلاء الاتحاد خلال المباراة.

 

وأشار الإعلامي عبدالرحمن حميدي إلى أن غوميز لم يكتفي بهذا التصرف خلال سير اللقاء، بل توجه بعد المباراة لغرفة ملابس الاتحاد ليعتذر لعمر هوساوي، ولم يجده وطلب رقم هاتفه ليطمئن عليه.

يذكر أن الاتحاد فاز على الهلال في قمة الجولة 25 من الدوري السعودي، اليوم الجمعة، بهدفين نظيفين.

 

تقدم الاتحاد عن طريق عبد المحسن فلاتة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف سعود عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الشباب صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غداً مع الباطن، وبفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر تلقى الهلال متصدر الترتيب برصيد 48 نقطة، الهزيمة الأولى له في المسابقة منذ خسارته أمام النصر 0-1 في 23 فبراير الماضي ضمن منافسات الجولة 20.

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