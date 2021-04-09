رسميًا: البرازيلي مانو مينيز مديرًا فنيًا لنادي النصر السعودي.. فمن هو؟

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع المدرب البرازيلي مانو مينيز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأصدر نادي النصر السعودي بيانًا قال فيه:“يصل خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى الرياض المدرب البرازيلي مانو مينيز وجهازه الفني المساعد، وذلك للإشراف على تدريب الفريق الأول“.

وأضاف:“سبق له تدريب المنتخب البرازيلي، وأندية: كورينثيانز، وفلامنجو، وبالميراس، وكروزيرو، وحقق معها عددًا من البطولات“.

يصل خلال الـ48 ساعة القادمة إلى الرياض المدرب البرازيلي مانو مينيز وجهازه الفني المساعد وذلك للإشرف على تدريب الفريق الأول .

هذا وقد سبق له تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معهم عددًا من البطولات. pic.twitter.com/BgaK2lushU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 9, 2021

من هو مانو مينيز؟

صنع مانو مينيز اسمه في مجال التدريب عندما انتشل كورنثيانز أحد أكثر الأندية شعبية في البرازيل من الدرجة الثانية عام 2008 وقاده الى لقب كأس البرازيل في العام التالي.

وقاد مانو مينيز العديد من الفرق البرازيلية، أبرزها جريميو وكروزيرو وفلامنجو وبالميراس، حيث حصد لقب كأس البرازيل 3 مرات مع الأندية التي دربها.

كما تم تعيين مانو مينيز مدربًا لمنتخب البرازيل لكرة القدم في 24 يوليو 2010 خلفًا للمدرب دونغا، لكن تمت إقالته من تدريب المنتخب في 23 نوفمبر 2012 لسوء المستوى الذي ظهر به منتخب السامبا.

وجاء تعيين مانو مينيز بعد خسارة النصر 3/2 أمام ضمك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الـ الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وضاعف ضمك من محنة النصر، والذي خرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور قبل النهائي، عقب خسارته أمام الفيصلي 0-1، كما أنه سيكون على موعد مع انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حينما يواجه الوحدات الأردني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا السد القطري، والفائز من مواجهة العين الإماراتي، وفولاد الإيراني، في الدور المؤهل للمجموعات.

ورفع ضمك رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز الخامس.