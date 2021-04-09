ترتيب الدوري السعودي: النصر يواصل الترنح ويسقط أمام ضمك بثلاثية (فيديو)

واصل النصر ترنحه في الدوري السعودي، وخسر أمام ضمك 3-2، في المباراة التي أقيمت بالمرحلة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح النرويجي بيليغرينو لاعب ضمك التسجيل عند الدقيقة 7 بعدما حول عرضية زميله الكرواتي أنتوليتش بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله.

#ضمك يفجر المفاجأة ويفوز على #النصر 3/2 في #الدوري_السعودي .. النصر يواصل ترنحه ويتوقف عند 36 نقطة في المركز الخامس.. وضمك يرفع رصيده إلى 27 في المركز 14

#النصر_ضمك_lلدوري pic.twitter.com/SawI5qXQLd — إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2021

وتمكن عبدالفتاح عسيري من تسجيل هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من زميله نور الدين مرابط ليسدد الكرة في شباك ضمك، ثم أضاف عبدالرحمن العبيد الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 54.

ورد ضمك سريعًا بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق الأرجنتيني زيلايا بإحراز هدف التعادل الثاني.

وفي الدقيقة 62 نجح بيليغرينو بتسجيل الهدف الثالث ليخطف فوزًا غاليًا للنصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز 14، وبقي النصر على رصيده السابق 36 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى حصد التعاون 3 نقاط غالية بعد فوزه على ضيفه العين 3-صفر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 41 نقطة ليبقى في المركز الرابع وبفارق نقطة مؤقتًا عن الاتحاد.

وبقي العين على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.