رياضة

ترتيب الدوري السعودي: النصر يواصل الترنح ويسقط أمام ضمك بثلاثية (فيديو)
تاريخ النشر: 09 أبريل 2021 18:30 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 19:10 GMT

ترتيب الدوري السعودي: النصر يواصل الترنح ويسقط أمام ضمك بثلاثية (فيديو)

واصل النصر ترنحه في الدوري السعودي، وخسر أمام ضمك 3-2، في المباراة التي أقيمت بالمرحلة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. افتتح النرويجي بيليغرينو لاعب

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

واصل النصر ترنحه في الدوري السعودي، وخسر أمام ضمك 3-2، في المباراة التي أقيمت بالمرحلة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح النرويجي بيليغرينو لاعب ضمك التسجيل عند الدقيقة 7 بعدما حول عرضية زميله الكرواتي أنتوليتش بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله.

 

 

وتمكن عبدالفتاح عسيري من تسجيل هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من زميله نور الدين مرابط ليسدد الكرة في شباك ضمك، ثم أضاف عبدالرحمن العبيد الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 54.

ورد ضمك سريعًا بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق الأرجنتيني زيلايا بإحراز هدف التعادل الثاني.

وفي الدقيقة 62 نجح بيليغرينو بتسجيل الهدف الثالث ليخطف فوزًا غاليًا للنصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز 14، وبقي النصر على رصيده السابق 36 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

 

وفي مباراة أخرى حصد التعاون 3 نقاط غالية بعد فوزه على ضيفه العين 3-صفر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 41 نقطة ليبقى في المركز الرابع وبفارق نقطة مؤقتًا عن الاتحاد.

وبقي العين على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

 

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