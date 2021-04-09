وليد الأحمد لاعب الفيصلي يتجه للتنازل عن شكواه ضد عبدالرزاق حمدالله

كشفت تقارير إعلامية أن وليد الأحمد لاعب الفيصلي يتجه للتنازل عن الشكوى التي رفعها للجنة الانضباط والأخلاق ضد المغربي ‫عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر،‬ بعد وجاهات من عدة أطراف.

وبحسب صحيفة ”الجزيرة“ فإن وليد الأحمد لاعب الفيصلي يتجه للتنازل عن الشكوى التي رفعها للجنة الانضباط والأخلاق ضد حمدالله.

ورصدت عدسات الكاميرات حمدالله وهو يقوم بحركة وصفت بالمسيئة، تجاه الأحمد، ما أثار جدلا وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه.

حركة حمدالله مع لاعب الفيصلي

وليد الأحمد pic.twitter.com/EmfN1Dr1m5 — ميدو (@mdalah6) April 4, 2021

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله 15 يوما قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها ـ دون تحديد الواقعة.

وكان عبدالرحيم شقيق ووكيل أعمال حمد الله قد تحدث لأول مرة بعد الحملة التي تستهدف اللاعب الكبير، في الفترة الأخيرة.

وكتب عبدالرحيم عبر صفحته بموقع ”إنستغرام“، أن الدوري السعودي للمحترفين، من أقوى المسابقات في القارة الآسيوية، ومن الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام به أيضا قوية.

وأكد شقيق حمد الله، أن ما يحدث للاعب هو استهداف وتشويه للسمعة، استغلالا لقوة الإعلام، ووجه رسالة لشقيقه قال له فيها: ”أخي، إذا كان شخص ما قويا بما يكفي لتحطيمك، فأظهر له أنك قوي بما يكفي للعودة“.

مطالبات بإيقاف عبدالرزاق حمدالله بسبب حركته تجاه وليد الأحمد https://t.co/h6LSdW8XdU pic.twitter.com/nUEdJBTxmp — إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمد الله لمدة 15 يومًا مؤقتًا، لحين الانتهاء من التحقيقات في واقعة حركته، ضد لاعب الفيصلي، في مباراة الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.