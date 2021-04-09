كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد وضيفه الهلال في الجولة الـ25 من البطولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي:

غداً .. تحدٍ جديد يا نمور 🐅👏 pic.twitter.com/W8YFspxBb7 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 8, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة بصافرة الحكم المغربي رضوان جيد.

وتنقل المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة من 24 مباراة، وحقق الفريق 14 فوزا وتعادل 6 مرات وتلقى 4 خسائر.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 42 نقطة من خلال 11 فوزا و9 تعادلات و4 خسائر.

ويتفوق الهلال هجوميا بتسجيل 45 هدفا مقابل 37 هدفا للاتحاد، كما أن الهلال يتفوق دفاعيا بتلقيه 20 هدفا مقابل 26 هدفا للاتحاد.

ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز ترتيب هدافي الدوري السعودي وفريقه الهلال برصيد 18 هدفا، بينما يعد البرازيلي رومارينهو هداف الاتحاد برصيد 15 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل 1/1 في ديسمبر الماضي، في حين أن الاتحاد لم يفز على الهلال في الدوري منذ فوزه يوم 28 أكتوبر 2016 بنتيجة 22/1، وهو أيضا آخر فوز للاتحاد على حساب الهلال في كافة البطولات.

طموح الاتحاد.. وأزمة الغيابات

يدخل الاتحاد المواجهة باحثا عن تحقيق الفوز الغائب منذ 5 أعوام تقريبا على حساب الهلال، خاصة أن الفريق يسعى لتقليص الفارق مع الهلال صاحب الصدارة.

ويعاني الاتحاد من أزمة الغيابات التي تضرب صفوفه على رأسها غياب أحمد حجازي للإيقاف بعد طرده أمام الرائد، كما يغيب المدافع زياد الصحفي لتراكم البطاقات، بخلاف عدم جاهزية عبد الإله المالكي للإصابة وأيضا البرازيلي برونو هنريكي.

ومن المرجح أن يعتمد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على تشكيلة تضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، وأمامه عمر هوساوي وحمدان الشمراني ومهند الشنقيطي وسعود عبد الحميد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المغربي كريم الأحمدي وبجواره عبد العزيز الجبرين وعبد العزيز البيشي وفهد المولد، مع ثنائي الهجوم البرازيلي رومارينهو ولاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن المباريات الكبرى مثل مواجهة الهلال تحتاج للتركيز في كل التفاصيل من لاعبي الاتحاد، وخاصة استغلال الفرص وغلق المساحات أمام هجوم الهلال.

واعترف أنور بأن الغيابات ستؤثر بلا شك على قوة أسلحة الاتحاد، وخاصة ثنائي الدفاع حجازي والصحفي، ولكن هناك أوراق مميزة وخاصة رومارينيو فهو لاعب سريع وهداف وموهوب ومزعج لدفاع أي منافس.

الهلال وتعزيز الصدارة

يبحث الهلال عن تعزيز صدارة الترتيب بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي قاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات متتالية بالدوري السعودي واستعاد بها القمة بفارق 3 نقاط عن الشباب.

📊 11 انتصار للهلال @Alhilal_FC مقابل 5 انتصارات للاتحاد @ittihad في تاريخ دوري المحترفين السعودي. — تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين👇#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/KzHcYjESXW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) April 8, 2021

ويفتقد الهلال نجمه الموهوب سالم الدوسري وسلمان الفرج بسبب الإصابة، بجانب عدم جاهزية المهاجم عبد الله الحمدان.

ويعتمد ميكالي على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون وعلي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط الكولومبي غوستافو كويلار وبجواره ناصر الدوسري مع صانع الألعاب الإيطالي سباستيان جيوفينكو، مع ثلاثي الهجوم البيروفي أندريه كاريلو والأرجنتيني لوسيانو فييتو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وأكد عادل عبد الرحمن مدرب الوحدة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن الهلال فريق قوي هجوميا ومنظم بشكل تكتيكي موضحا أن الغيابات لن تهز الهلال لوجود بدائل مميزة.

وأوضح أن الهلال لديه نقاط ضعف دفاعية، ولكن القوة الهجومية ستساعد الزعيم على تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.