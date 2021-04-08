رياضة

محمد العويس: الأمور في الأهلي أصبحت "خارج السيطرة".. وعسيري يطالب زملاءه أن يكونوا رجالا في الملعب‎
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 20:50 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 21:55 GMT

محمد العويس: الأمور في الأهلي أصبحت "خارج السيطرة".. وعسيري يطالب زملاءه أن يكونوا رجالا في الملعب‎

قال محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، إن أمور الفريق خرجت عن السيطرة، معربًا عن أسفه عقب الخسارة أمام الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وواصل

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قال محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، إن أمور الفريق خرجت عن السيطرة، معربًا عن أسفه عقب الخسارة أمام الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وواصل فريق الأهلي مسلسل النتائج المخيبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه الرائد 2-3، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 25 من المسابقة.

 

وقال العويس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: إن الأمور في الدوري خرجت عن السيطرة.

وأوضح: ”جميع الأندية تستغل ظروف الأهلي لتفوز علينا، نحن نعيش فترة صعبة للغاية ولكننا نحاول قدر الإمكان تحسين نتائج الفريق لكن ما باليد حيلة، هذه النتائج تُحرجنا لأننا لا نستطيع إسعاد الجماهير، ولكن الفريق فيه لاعبون دوليون قادرون على الفصل بين تواجدهم في النادي أو مع منتخبات بلدانهم“.

وتابع: ”وضع الفريق الحالي أثر عليه بالسلب، نحن نعاني من ضغوط كبيرة بسبب أخطاء فنية منذ بداية الموسم، حيث تتكرر طريقة الأهداف المسجلة فينا كل مباراة، نحن في دوامة كبيرة، وأتمنى أن أول فوز في المباريات القادمة يكسر تلك القاعدة، ونتمنى حدوث الأفضل في الفترة المقبلة”.

 

وفي نفس السياق، طالب مهند عسيري لاعب الأهلي زملاءه بأن يكونوا ”رجالا داخل الملعب“.

وقال عسيري عقب المباراة: ”لا أعرف ماذا أقول، ولكن أتمنى من اللاعبين أن يكونوا رجالا بالملعب وينسوا المشاكل خلال الفترة القادمة مع المدرب الجديد“.

واختتم: ”سنحاول التعويض وعلينا أن نجتهد في التدريبات خلال الفترة القادمة“.

 

وتلقى الأهلي الهزيمة السادسة على التوالي والعاشرة في 25 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بخسارته على أرضه 3-2 أمام الرائد، اليوم الخميس.

وتراجع الأهلي، بطل نسخة 2016، للمركز السابع برصيد 35 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، متقدما بفارق ثلاث نقاط فقط عن الرائد في المركز الثامن.

وتعاقد الأهلي نهاية الشهر الماضي مع المدرب الروماني لورنتيو ريجيكامب لقيادة الفريق، لكنه لم يتسلم مهمته بعد، ليقود الفريق اليوم المدرب المؤقت الفرنسي فيصل جورمي.

 

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