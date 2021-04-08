محمد العويس: الأمور في الأهلي أصبحت "خارج السيطرة".. وعسيري يطالب زملاءه أن يكونوا رجالا في الملعب‎

قال محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، إن أمور الفريق خرجت عن السيطرة، معربًا عن أسفه عقب الخسارة أمام الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وواصل فريق الأهلي مسلسل النتائج المخيبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه الرائد 2-3، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 25 من المسابقة.

#الرائد يذيق #الأهلي الخسارة السادسة على التوالي في #الدوري_السعودي ويفوز عليه 3/2.. الرائد رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، والأهلي في المركز السابع بعد أن توقف عند 35 نقطة#الأهلي_الرايد_دوري_المحترفين pic.twitter.com/fIjpdi0ZSa — إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2021

وقال العويس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: إن الأمور في الدوري خرجت عن السيطرة.

وأوضح: ”جميع الأندية تستغل ظروف الأهلي لتفوز علينا، نحن نعيش فترة صعبة للغاية ولكننا نحاول قدر الإمكان تحسين نتائج الفريق لكن ما باليد حيلة، هذه النتائج تُحرجنا لأننا لا نستطيع إسعاد الجماهير، ولكن الفريق فيه لاعبون دوليون قادرون على الفصل بين تواجدهم في النادي أو مع منتخبات بلدانهم“.

وتابع: ”وضع الفريق الحالي أثر عليه بالسلب، نحن نعاني من ضغوط كبيرة بسبب أخطاء فنية منذ بداية الموسم، حيث تتكرر طريقة الأهداف المسجلة فينا كل مباراة، نحن في دوامة كبيرة، وأتمنى أن أول فوز في المباريات القادمة يكسر تلك القاعدة، ونتمنى حدوث الأفضل في الفترة المقبلة”.

محمد العويس – لاعب #الأهلي :

الأمور أصبحت خارج السيطرة، و هي واضحة للرأي العام، و وضعنا في الدوري محرج لكل لاعب و الضغط علينا ليس سهل.#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/omi5b7yNpG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 8, 2021

وفي نفس السياق، طالب مهند عسيري لاعب الأهلي زملاءه بأن يكونوا ”رجالا داخل الملعب“.

وقال عسيري عقب المباراة: ”لا أعرف ماذا أقول، ولكن أتمنى من اللاعبين أن يكونوا رجالا بالملعب وينسوا المشاكل خلال الفترة القادمة مع المدرب الجديد“.

واختتم: ”سنحاول التعويض وعلينا أن نجتهد في التدريبات خلال الفترة القادمة“.

مهند عسيري – لاعب #الأهلي :

أتمنى من اللاعبين أن يكونوا رجال بالملعب و ينسون المشاكل خلال الفترة القادمة مع المدرب الجديد.#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/guVEbrUDfq — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 8, 2021

وتلقى الأهلي الهزيمة السادسة على التوالي والعاشرة في 25 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بخسارته على أرضه 3-2 أمام الرائد، اليوم الخميس.

وتراجع الأهلي، بطل نسخة 2016، للمركز السابع برصيد 35 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، متقدما بفارق ثلاث نقاط فقط عن الرائد في المركز الثامن.

وتعاقد الأهلي نهاية الشهر الماضي مع المدرب الروماني لورنتيو ريجيكامب لقيادة الفريق، لكنه لم يتسلم مهمته بعد، ليقود الفريق اليوم المدرب المؤقت الفرنسي فيصل جورمي.