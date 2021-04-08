عبدالرزاق حمدالله يفسر إشارته للكاميرا ويعلق على لمسه وليد الأحمد‎

كشفت الإعلامية سارة عبدالعزيز، تفاصيل ما جرى بين عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقي النصر والفيصلي.

وتورط حمدالله في إشارة غير أخلاقية تجاه وليد الأحمد مدافع الفيصلي، بخلاف إشارة أخرى للكاميرا أثناء خروجه من الملعب.

وقالت سارة عبدالعزيز في تصريحات على لسان حمدالله بعد تواصلها معه: ”الشخص الذي يتهموني أني لمسته بيني وبينه كل احترام“.

وأضافت نقلا عنه: ”إشارتي للكاميرا كنت فقط أبعد المصور“.

عبدالرزاق حمدالله للإعلامية سارة عبدالعزيز: الشخص اللي يتهموني اني لمسته بيني وبينه كل احترام ، واشارتي للكاميرا كنت فقط ابعد المصور. pic.twitter.com/SElcEdjPVS — إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2021

كانت لجنة الانضباط قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله 15 يوما قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه، إن قرار إيقاف حمدالله قرار مؤقت، وذلك بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقي النصر والفيصلي، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها ـ دون تحديد الواقعة ـ .

وغرد عبدالرزاق حمدالله على هذه العقوبة قائلا: ”إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني“ في خضم أزمة إيقافه بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي.

إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني 🙏🏻 — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) April 7, 2021

وقال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر تعليقا على قرار إيقاف حمدالله: ”لا عقوبة بشبهة إما إدانة وإما براءة.. والشك يفسر لصالح المتهم.. لو (ثبت) لنا تجاوز من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الانضباط .. سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته.. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين“.