أول تعليق من عبدالرزاق حمدالله بعد قرار إيقافه

غرد عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ”إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني“ في خضم أزمة إيقافه بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي.

إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني 🙏🏻 — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) April 7, 2021

كانت لجنة الانضباط قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله 15 يوما قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه، إن قرار إيقاف حمدالله قرار مؤقت، وذلك بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقي النصر والفيصلي، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها ـ دون تحديد الواقعة ـ .

وتورط حمدالله في إشارة غير أخلاقية تجاه وليد الأحمد مدافع الفيصلي، بخلاف إشارة أخرى للكاميرا أثناء خروجه من الملعب.

وقال محمد الشيخ محلل برنامج ”الدوري مع وليد“: ”من حق حمدالله أن يدافع عن نفسه في تغريدته لكن ليس من حقه أن يكذّب أعيننا.. حركة حمدالله مخالفة للذوق العام، واللجنة لن تبرئ حمدالله في رأيي“.

وتغلب الفيصلي على النصر ليقصيه خارج مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتأهل لمواجهة التعاون في المباراة النهائية.

لا عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة .. والشك يفسر لصالح المتهم .. لو (ثبت) لنا تجاوزا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الإنضباط .. سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته .. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين. — مسلي آل معمر (@musalli9) April 7, 2021

وقال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر تعليقا على قرار إيقاف حمدالله : ”لا عقوبة بشبهه إما إدانة وإما براءة.. والشك يفسر لصالح المتهم.. لو (ثبت) لنا تجاوز من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الانضباط .. سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته.. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين“.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن وليد الأحمد لاعب الفيصلي تقدم بشكوى لناديه من أجل رفعها للجنة الانضباط ضد حمدالله.

وعلق غرم العمري محلل برنامج ”الدوري مع وليد“ :“مسلي آل معمر من الطبيعي أن يدافع عن لاعبه لكن حمدالله لم يسئ إلى المصور فقط وإنما أساء إلى كل شخص خلف الكاميرا“.

”لا أحد يعلم لجنة الانضباط اتخذت قرار إيقاف حمدالله على أي مخالفة.. عقوبة مخالفة حمدالله ضد لاعب الفيصلي الأحمد قد تصل إلى سنتين“.