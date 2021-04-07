إيقاف عبدالرزاق حمدالله 15 يوما قابلة للتمديد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر 15 يومًا قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إن قرار إيقاف حمدالله قرار مؤقت، وذلك بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي النصر ونادي الفيصلي، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

وأشارت اللجنة إلى أنها اتخذت القرار وفقا للمادة (149) و المادة (152) من اللائحة.

وكانت عدسات مباراة النصر ضد الفيصلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين، قد رصدت حمدالله وهو يقوم بحركة وصفت بالمسيئة، تجاه الأحمد، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

وتعرض حمدالله نجم نادي النصر لانتقادات كثيرة بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى تصرفه مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، أمس الأحد.

وتفوق الفيصلي 1/0 على النصر سجله جوليو تافاريس من ضربة جزاء، في الدقيقة 81، علما أن الفيصلي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد إيغور روسي في الدقيقة التاسعة بسبب الخشونة على نور الدين أمرابط.