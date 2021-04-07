هل تقدمت إدارة الفيصلي بشكوى ضد عبدالرزاق حمدالله؟

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الفيصلي السعودي، لم تتقدم بشكوى ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، بسبب ما بدر منه تجاه اللاعب وليد الأحمد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي، في نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى بفوز الفيصلي بهدف دون.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت حمدالله وهو يقوم بحركة وصفت بالمسيئة، تجاه الأحمد، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

وأوضحت صحيفة ”اليوم“، نقلا عن مصادرها، أن إدارة الفيصلي لن تخاطب لجنة الانضباط أو تقدم شكوى ضد اللاعب، موضحة أن الإدارة تركت الأمر إلى تقييم لجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ القرار المناسب بشأن الواقعة.

#رياضة_ميديا | بندر الشهري :

حسب مصادرنا في " رياضة ميديا " ادارة #الفيصلي ليس لها نيه بتقديم شكوى ضد حمدالله ، الا إذا رغب اللاعب بتقديمها و المطالبة بحقه. pic.twitter.com/2oLDQhhim9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 6, 2021

بينما نقلت صحيفة ”الجزيرة“ عن المحامي والقانوني عبدالله الشايع، بأن ”ما قام به حمدالله مع وليد الأحمد، بحسب مقطع الفيديو المتداول، يعد من التصرفات الخطيرة جداً، والتي إن ثبت تعمده القيام بها بهدف استغلال ردة فعل لاعب الفيصلي أو إهانته أو جرح كرامته وغير ذلك، فإنه يستحق على ذلك عقوبة قد تصل للمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنتين مع فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، وذلك بحسب أحكام المادة 81 – 6 من لائحة الانضباط والأخلاق“.

مطالبات بإيقاف عبدالرزاق حمدالله بسبب حركته تجاه وليد الأحمد https://t.co/h6LSdW8XdU pic.twitter.com/nUEdJBTxmp — إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

جلال الدين ماشاريبوف

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النصر تلقت في الأيام الماضية عددا من العروض الرسمية لشراء عقد اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والذي انتقل للنصر لمدة موسم ونصف الموسم قبل أن تتم إعارته لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأوضحت صحيفة ”الرياض“، أن شباب الأهلي، كان من ضمن الأندية التي قدمت عرضًا لشراء عقد ماشاريبوف، حيث يقدم اللاعب مستويات قوية مع النادي الإماراتي.

يذكر أن النصر ضم ماشاريبوف، في يناير الماضي، قادمًا من باختاكور الأوزباكي، حيث كان من المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق، لولا حرمان النادي، من التعاقدات لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ثم أعار مسؤولو النصر، اللاعب إلى شباب الأهلي.