الهلال يسعى إلى التعاقد مع لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند السابق

قالت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إن نادي الهلال السعودي يسعى إلى التعاقد مع المدير الفني السويسري لوسيان فافر، مدرب بروسيا دورتموند الألماني السابق.

وأقال دورتموند فافر، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد الخسارة المذلة 5-1 أمام ضيفه شتوتغارت الوافد الجديد في البوندسليغا.

وتم اعتبار المدرب السويسري الذي تولى تدريب دورتموند بعد رحيله عن نيس الفرنسي في 2018، المرشح المثالي لكسر هيمنة بايرن ميونخ على لقب الدوري المحلي، لكن خلال عامين ونصف العام فشل دورتموند في الفوز بلقب الدوري أو الكأس، وكانت الهزيمة من شتوتغارت هي الأكبر منذ توليه المسؤولية.

نادي الهلال السعودي يقدم عرضا مغريا للفرنسي رومان فايفر https://t.co/8Z1cXIOP1X pic.twitter.com/SikO1yPjuP — إرم سبورت (@EremSports) April 6, 2021

ورغم أن أولمبيك ليون يسعى خلف فافر ليكون بديلًا للمدير الفني الحالي رودي غارسيا، لكن بقاء فافر دون ارتباط بأي فريق أغرى الهلال الذي أقال مدربه الروماني السابق رازفان لوشيسكو، في فبراير/شباط الماضي.

ويفكر فافر بتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الهلال قد يكون مغريًا من الناحية المالية، إذ قالت المجلة الفرنسية إن الهلال مستعد لمنح المدرب السويسري ما بين 6 إلى 8 ملايين يورو كراتب سنوي.

وكان فافر قريبًا من تدريب النصر، الغريم التقليدي للهلال في العاصمة الرياض قبل بضع سنوات، لكنه لم يحدد بعد وجهته للموسم المقبل.

ويقود الهلال حاليًا البرازيلي روجيرو ميكالي حتى نهاية الموسم، وقد أعاد الفريق إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي قبل 6 جولات على النهاية.