تقارير: 3 مدربين على رادار نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي النصر السعودي دخلوا في مفاوضات عاجلة للتعاقد مع مدرب جديد، خلفًا للمدرب المؤقت حاليًا الكرواتي آلين هورفات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة النصر ترغب في الإطاحة بهورفات بسبب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفيصلي بالخسارة بهدف دون ردٍ بالدور ربع النهائي من المسابقة.

ووفقًا لما ذكرته، اليوم الثلاثاء، صحيفة ”اليوم“، نقلًا عن مصادرها، فإن“المفاوض النصراوي يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم وخلال بطولة دوري أبطال آسيا“.

وأوضحت أن“هناك 3 مدربين برزت أسماؤهم، وسبق لهم التدريب في السعودية، وهم: السويسري كريستيان جروس، والروماني سوموديكا، والصربي فوك رازوفيتش“.

وسبق أن تولّى جروس تدريب الأهلي السعودي في ولايتين من قبل خلال الفترة من 2014 حتى 2017، واختتمها بولاية ثالثة بعد أن استعانت به إدارة ”الراقي“، في أكتوبر 2019، وانتهت سريعًا بفسخ عقده في فبراير 2020.

ولكن جروس أعلن، في مايو 2020، اعتزاله عالم التدريب، لينهي مشوارًا حافلًا امتد إلى 32 عامًا.

أما سوموديكا فقد سبق أن تولّى تدريب فريق الشباب السعودي لمدة موسم واحد، خلال الفترة من 2018 إلى 2019، قبل أن يرحل بعد فسخ العقد بالتراضي.

وكان فوك رازوفيتش قد ترك تريب نادي الوحدة الإماراتي، مؤخرًا.

ورازوفيتش لديه تجربة سابقة في الدوري السعودي، حيث قاد الفيصلي في فترة سابقة.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النصر المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ضمك بالمركز الـ15 ومعه 24 نقطة في رصيده بعد مرور 24 جولة.