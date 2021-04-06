موقف سعد الشهري وكوزمين من تدريب نادي النصر السعودي.. وتوجه للإطاحة بكل الأجانب

قالت صحيفة عكاظ السعودية إن هناك توجها داخل نادي النصر السعودي، للإطاحة بجميع العناصر الأجنبية داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الخروج من الموسم الحالي دون أي لقب.

وخرج النصر مبكرا من المنافسة على لقب الدوري السعودي مبكرا، كما ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، وتنتظره منافسات قوية بعد أيام في دوري أبطال آسيا، بعدما خسر لقب الموسم الماضي في نصف النهائي.

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وأشارت عكاظ إلى أن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بدأ التشاور مع الأعضاء الذهبيين في النادي للاستغناء عن الأجانب وعلى رأسهم عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وضم عناصر جديدة سيكون الأوزبكي مشاريبوف المعار لشباب الأهلي على رأسهم.

ويسود توجه أيضا لإقالة حسين عبدالغني من منصبه بعد الأزمات العديدة التي حدثت مؤخرا في الفريق، وعلى رأسها سفر الثنائي المغربي للمغرب قبل أيام من مباراة قبل نهائي الكأس، رغم تأكيدات مسلي آل معمر السابقة على استمرار عبدالغني في منصبه.



ملف المدرب النصر

في نفس السياق، أشارت عكاظ إلى أن النصر بدأ البحث عن مدرب ينتمي للمدرسة اللاتينية بعدما رفض أولاريو كوزمين قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحقق المدرب الروماني كوزمين نجاحات كبيرة في المنظقة العربية مع الهلال وشباب الأهلي.

كما كشفت صحيفة الرياض أن المدرب السعودي سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، رفض فكرة قيادة النصر كمدرب معار حاليا، ويفضل التركيز مع الأخضر الأولمبي الذي تنتظره مرحلة مهمة للاستعداد لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.