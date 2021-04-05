رازفان لوشيسكو عضوا ذهبيا بنادي الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على العضوية الذهبية بالنادي بعد تسديده الرسوم المطلوبة.

وقال الهلال، في بيان، إن رازفان أصبح عضوا ذهبيا بالنادي بعدما سدد 100 ألف ريال سعودي رسوم العضوية الذهبية.

وتسمح اللائحة الأساسية المستحدثة للأندية السعودية منذ عامين بانضمام أعضاء ذهبيين أجانب.

وأشار الهلال في بيانه إلى أن رازفان أصبح أول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودية، على الرغم من حصول البرتغالي روي فيتوريا على العضوية الذهبية بنادي النصر السعودي.

كما سبق ومنح الهلال مدربه السابق الروماني أولاريو كوزمين عضوية شرفية، وهو ما فعله الاتحاد أيضا مع مدربه فيكتور بيتوركا.

انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي #النصر السيد روي فيتوريا وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال

متمنياً لناديه #العالمي التوفيق . pic.twitter.com/wnzB0lqa3K — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 24, 2019

وسبق أن تولى لوشيسكو تدريب الهلال بين يونيو 2019 وفبراير 2021، وقاد الفريق لـ3 ألقاب هي دوري أبطال آسيا 2019 والدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن تتم إقالته في وقت سابق من هذا الموسم بسبب سوء النتائج.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن لوشيسكو قاد الهلال في 72 مباراة، فاز خلالها الزعيم في 46 مباراة، وتعادل 15 مرة، وخسر 11.