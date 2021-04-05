طريقة مشاهدة المباريات عبر GSAlive ناقل مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية‎

منذ إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حصول السعودية، اليوم الإثنين، على حقوق بث بطولات آسيا لكرة القدم للمنتخبات والأندية، عبر منصة GSAlive، بدأ البحث عن طريقة الاشتراك بها.

وانطلقت منصة GSA.Live في 2019، والتي توفر خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مجاني، على مدى الموسم الكروي، الذي تنقله كذلك القنوات السعودية الرياضية.

وتسمح الخدمة غير المسبوقة للجماهير السعودية بمشاهدة المباريات من داخل المملكة أو حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

– كافة مباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي سيتم بثها عبر منصة : –

• هنا : (https://t.co/3jRkNcRD4A) • رابط تطبيق منصة GSA لأجهزة الآيفون ⬇️https://t.co/UIteRB5kdP • رابط تطبيق منصة GSA لأجهزة أندرويد ⬇️https://t.co/bOSQqimfwh#دوري_ابطال_اسيا — 🇱🇾| علي |🇦🇪 (@AliAlgadban7) April 5, 2021

وما يميز المنصة، أنها تعمل بشكل مجاني على نظامَي iOS وAndroid وApple TV أيضًا، وذلك دون دفع رسوم نهائيا، ولا تحتاج إلى الاشتراك مثل باقي المنصات.

وبموجب الاتفاقية، حصلت الشركة السعودية للرياضة على الحقوق الحصرية في السعودية لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، إلى جانب دوري أبطال آسيا.

وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة ”GSA live“ كمرحلة أولى، فيما سيتم بث المباريات فضائيا في الربع الأخير من السنة الحالية 2021، على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تحتضن السعودية، خلال شهر أبريل الجاري، مباريات 3 مجموعات في دوري أبطال آسيا، وهي المجموعات التي تضم فرق الهلال والنصر والأهلي، التي تمثل المملكة.

وإليك روابط تحميل التطبيق على المنصات المختلفة:

عبر أندرويد اضغط هنا:

عبر آيفون اضغط هنا:

عبر الموقع الرسمي اضغط هنا: