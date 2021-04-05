عبدالإله مؤمنة: لست متمسكا بكرسي رئاسة الأهلي السعودي (فيديو)

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السعودي، التفاصيل الخاصة بالجمعية العمومية التي عقدت، يوم الأحد، لمناقشة الأزمات التي يمر بها ”الراقي“ مؤخرًا.

وقال مؤمنة في تصريحات تلفزيونية: ”كان هناك اجتماع عن بعد لمراجعة كل الأوراق المتعلقة بالنادي الأهلي، وكنا حريصين على كل الشفافية الكاملة“.

وأضاف: ”مرحلة كانت مهمة وخرجنا بما يكفل مستقبل الأهلي، وسيكون هناك عمل كبير دون الخوض في التفاصيل، الأمور طيبة لتصحيح الفترة الماضية، وبالتأكيد هناك أخطاء على المستويين الفني والإداري، وعودة رجال الأهلي بالدعم المادي والحضور ستخفف الكثير، وثمة أمورًا لم تكن عند حسن الظن، ولكن ثقوا بأنه لن يتم تكرار الأخطاء الفترة المقبلة“.

وتابع: ”ليس لدينا الرقم الكبير بالنسبة للرعايات، وهذا صنع مشكلة في الدعم المادي، والأمور المالية سيكون لها طرح كبير، ونستهدف دعم رجال الأهلي. نحن في مرحلة تاريخية سواء أكملت مسيرتي أم لا، فأنا غير متمسك بكرسي الرئاسة، ولكن أمثّل كيانًا كبيرًا، ويحتاج لتأدية أمانتك حتى آخر يوم. واجهتني كثير من التحديات وأخطأت في بعض الأمور الفنية والإدارية، وأتمنى يكون هناك دعم، يعكس العمل الكبير في الأهلي“.

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 35 نقطة، إذْ فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات، حيث تلقى 5 هزائم، وتعادل في مرتين، خلال منافسات الدوري السعودي، كما أعلن عن تولي الروماني لورينت ريجيكامب، مهمة قيادته، حتى نهاية هذا الموسم، خلفًا للمدرب المقال فلادان ميلويفيتش.