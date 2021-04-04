جاسم الحربي يشن هجوما حادا على عبدالرزاق حمدالله: "تصرفه عدم احترام" (فيديو)‎

شن الإعلامي جاسم الحربي هجومًا عنيفًا على المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي، بسبب تصرفه مع أحد المراسلين، عقب خسارة فريقه أمام الفيصلي بهدف نظيف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقطت كاميرا المباراة حمدالله أثناء مغادرته ملعب ”مرسول بارك“، متجهًا إلى غرفة الملابس، حيث ظهر وهو يحاول إبعاد الكاميرا عن وجهه، مبديًا غضبه من الخسارة.

وقال جاسم الحربي في تصريحات تليفزيونية: ”الدلال مع حمدالله هو سبب ضياع النصر.. هل هذه طريقة لاعب محترف، أعتبر هذه الحركة عدم احترام“.

وأضاف: ”هذا لاعب محترف ويأخذ حقه ولابد أن يعطي مقابل ما يأخذ، وما فعله هذا سوء سلوك ويجب معاقبته حتى يصبح درسًا لغيره، هو يلعب في فريق كبير ويجب أن يكون عبرة لغيره“.

وتابع: ”حمدالله أحد أسباب خسارة النصر يسافر إلى المغرب على كيفه، يدلع على كيفه، يسحب قدميه والفريق المنافس ناقص، لماذا أدفع ملايين للاعب أجنبي ولا يعطيني، لا بد من محاسبة قوية له“.

وكان الفيصلي قد اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد إيغور روسي، بسبب تدخله العنيف على نورالدين أمرابط.

#الديوانيه

جاسم الحربي:

ما ضيّع #النصر إلا "دلال" حمدالله.. هل هذه حركة لاعب محترف؟.. يجب أن يعاقب pic.twitter.com/0d9duZ876D — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 4, 2021

يذكر أن الفيصلي أطاح بمنافسه النصر، وتغلب عليه 1/0، ليصعد إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد.

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوليو تافاريس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفيصلي في المباراة النهائية مع فريق التعاون الذي تغلب على الفتح 3-2 في مباراة الدور نصف النهائي الأخرى التي أقيمت في وقت سابق اليوم.