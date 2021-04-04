الهلال يستبعد كويلار من قائمة دوري أبطال آسيا‎

أعلن نادي الهلال السعودي استبعاد الكولومبي جوستافو كويلار من قائمة الفريق التي ستخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2021، وضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو بدلاً منه.

وأصدر نادي الهلال بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قال فيه: ”الهلال يستبدل الكولمبي جوستافو كويلار بالأرجنتيني لوسيانو ڤييتو في القائمة الآسيوية؛ بعد إصابة الثنائي سالم الدوسري وعبدالله الحمدان“.

كويلار قد أصيب بتمدد بسيط في الرباط الجانبي للركبة، وسيغيب عن الهلال لفترة طويلة.

وأصبح في قامة الهلال الرباعي الأجنبي بافيتيمبي غوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ويعتمد الهلال في قائمته الآسيوية على الرباعي الأجنبي التالي؛ والفرنسي.

واستكمل فريق الهلال قائمته المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 لتصل إلى 30 لاعبا وفق نظام البطولة حيث تضمنت القائمة إضافة خمسة لاعبين وهم محمد الخيبري ونواف المفرج ومصعب الجوير وتركي المطيري وعبدالله رديف.

الهلال وقع المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 مع أندية الاستقلال الطاجيكي وشباب الأهلي الإماراتي والفائز من ملحق الغرافة وإجمك الأوزبكي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لفريق الهلال لدوري أبطال آسيا 2021:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، وحبيب الوطيان، وعبدالله الجدعاني، وأحمد الجبيع

الدفاع: ياسر الشهراني، ومدالله العليان، ومحمد البريك، وجانغ هيون سو، وعلي البليهي، ومحمد جحفلي، وأمير كردي، ومحمد الخيبري

الوسط: نواف المفرج، ومصعب الجوير، ولوسيانو فييتو، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، وهتان باهبري، وسالم الدوسري، وسعد الناصر، وفواز الطريس، وأندرية كاريلو، وحمد العبدان، وتركي المطيري

الهجوم: بافيتيمبي غوميز، وعبدالله الحمدان، وصالح الشهري، وعبدالله رديف