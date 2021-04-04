رياضة

‏نزيف في قدم أمرابط بعد تدخل روسي خلال مباراة النصر ضد الفيصلي (فيديو)
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 19:40 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 20:05 GMT

‏نزيف في قدم أمرابط بعد تدخل روسي خلال مباراة النصر ضد الفيصلي (فيديو)

بينت الصور وجود نزيف في قدم النجم المغربي، بعد التدخل العنيف من جانب روسي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تعرض المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي لإصابة قوية أدت إلى نزيف في القدم، بعد تدخل عنيف من إيغور روسي لاعب الفيصلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتدخل إيغور روسي بقوة على قدم أمرابط عند الدقيقة الثامنة ليسقط النجم المغربي على الأرض، من قوة الالتحام.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قام حكم المباراة محمد الهويش بإشهار البطاقة الحمراء في وجه إيغور روسي، حيث أثبتت الإعادة خطأ لاعب الفيصلي وتدخله بعنف ضد أمرابط.

وبينت الصور وجود نزيف في قدم النجم المغربي، بعد التدخل العنيف من جانب روسي.

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وحسم التعادل السلبي في الشوط الأول مواجهة فريق النصر أمام نظيره فريق الفيصلي خلال المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب مرسول بارك وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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