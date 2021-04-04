‏نزيف في قدم أمرابط بعد تدخل روسي خلال مباراة النصر ضد الفيصلي (فيديو)

تعرض المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي لإصابة قوية أدت إلى نزيف في القدم، بعد تدخل عنيف من إيغور روسي لاعب الفيصلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتدخل إيغور روسي بقوة على قدم أمرابط عند الدقيقة الثامنة ليسقط النجم المغربي على الأرض، من قوة الالتحام.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قام حكم المباراة محمد الهويش بإشهار البطاقة الحمراء في وجه إيغور روسي، حيث أثبتت الإعادة خطأ لاعب الفيصلي وتدخله بعنف ضد أمرابط.

وبينت الصور وجود نزيف في قدم النجم المغربي، بعد التدخل العنيف من جانب روسي.

🎥 | بعد العودة لـVAR.. حكم اللقاء يُشهر الكرت الأحمر تجاه لاعب #الفيصلي ايغور روسي.#النصر_الفيصلي pic.twitter.com/SivQgdhtRG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 4, 2021

وحسم التعادل السلبي في الشوط الأول مواجهة فريق النصر أمام نظيره فريق الفيصلي خلال المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب مرسول بارك وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.