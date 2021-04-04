بعد السخرية من الخلية.. "مرسول بارك" يتزين بلوحة "النحل والعسل"‎

رد مسؤولو ملعب ”مرسول بارك“ الذي يستضيف مباريات نادي النصر السعودي على السخرية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، بعد انتشار صور لخلية نحل تكونت في أحد المدرجات.

ونشر الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك صورة للمدرجات بعد تزيينها بلوحة ”النحل والعسل“، قبل مباراة النصر والفيصلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثارت صورة لخلية نحل في ملعب مرسول بارك خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني في تصفيات آسيا الجدل بين المتابعين على تويتر.

وبعد غياب دام ما يقرب من عام بسبب جائحة كورونا، حضرت الجماهير لأول مرة في مباراة السعودية وفلسطين، ولكنها فوجئت بوجود خلية نحل في أحد المدرجات.

وتسببت صورة خلية النحل في صدى واسع بين كثير من المغردين، خاصة مشجعي الهلال حيث كان ملعبهم في العام الماضي، وحاليًا ملعب النصر، ولم يشهد مثل هذه الصور.

وجاء الرد سريعًا من مسؤولي الملعب حيث قاموا بتزيين المدرجات بلوحة للنحل والعسل ردًا على السخرية.

ونشر الحساب الرسمي لملعب ”مرسول بارك“ فيديو للتجهيزات الخاصة باللوحة، ثم نشر اللوحة بعد اكتمالها وكتب أبيات شعر قائلا: “ كيك وعسل لكن ما هو في صحون.. ودعاك من عين الحسود اغطاك له.. الله لا يعطيه ناس ينضلون.. ويستر عليه من النحل لا يأكله“.

كيك وعسل لكن ماهو في صحون

ودعاك من عين الحسود اغطاك له الله لا يعطيه ناس ينضلون

ويستر عليه من النحل لا ياكله#مرسول_بارك 🐝🍯 pic.twitter.com/8GfGxFQHl2 — مرسُول بارك – Mrsool Park (@VictoryArena_sa) April 4, 2021

ويستضيف فريق النصر نظيره الفيصلي على ستاد مرسول بارك، في صراع الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر بعد عبور الرائد بنتيجة 2-0 في ثمن النهائي وفاز على العين بنتيجة 3-0 في ربع النهائي.

وصعد الفيصلي على حساب الاتفاق بركلات الترجيح في ثمن النهائي وتخطى الباطن بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وفاز النصر 6 مرات بلقب كأس الملك آخرها عام 1990، ولم ينجح الفيصلي في التتويج باللقب.