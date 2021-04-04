بعد اعتزاله بـ 5 سنوات.. رفع إيقاف محمد نور بسبب المنشطات

قررت لجنة المنشطات إزالة اسم ”محمد نور“ من قائمة الموقوفين بعد انتهاء العقوبة التي صدرت بحقه، رغم اعتزاله قبل نحو 5 سنوات.

ورفعت لجنة المنشطات في بيان رسمي اسم ”محمد نور“ قائد نادي الاتحاد السابق من قائمة الموقوفين بسبب المنشطات.

وكانت لجنة المنشطات قد أوقفت ”محمد نور“ في ديسمبر 2016 ولمدة 4 سنوات، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، وقرر اللاعب في يونيو 2016 اعتزال كرة القدم.

ولعب ”محمد نور“ للاتحاد بين 1993، واستمر معه حتى 2013 حين انتقل إلى النصر، ثم عاد إلى العميد في 2014.

ومحمد نور أكثر لاعب سعودي يحقق لقب الدوري السعودي (8 مرات)، بواقع 7 مرات مع الاتحاد ومرة مع النصر.

وشارك ”محمد نور“ مع منتخب السعودية في نسختين بكأس العالم، ومرة في كأس آسيا، وكأس القارات، كما لعب مع الاتحاد في كأس العالم للأندية مرة واحدة، علمًا بأنه حصد لقب دوري أبطال آسيا مرتين مع الاتحاد.

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