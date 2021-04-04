التعاون يطيح بالفتح ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل نادي التعاون إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 3/2 على الفتح، اليوم الأحد.

ووضع أليخاندرو روميرو غامارا“ التعاون في المقدمة في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهي نتيجة الشوط الأول.

وتقدم ليندر تاوامبا بالهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 55، بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلًا كرة من سيدريك أميسي.

ووقّع سيدريك أميسي ثالث أهداف التعاون في الدقيقة 62، مستغلًا فشل لاعبي الفتح في إبعاد الكرة.

وأشعل الفتح المباراة بعدما سجل هدفين في أقل من 3 دقائق، جاء الأول عبر محمد يحيى مجرشي في الدقيقة 72، بعد عمل رائع من علي الزقعان.

ووقّع مراد باتنا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 74، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد توغل على الجهة اليمنى.

ويلعب التعاون المباراة النهائية مع الفائز من مباراة النصر مع الفيصلي.