فلادان ميلويفيتش يروي كواليس رحيله عن الأهلي السعودي

كشف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني السابق للأهلي السعودي، أسباب رحيله عن الفريق، رغم البداية الجيدة في الدوري السعودي.

وقال فلادان في تصريحات نقلتها صحيفة ”Srbija Danas“ الصربية: ”الأهلي بدأ مشواره في الدوري السعودي بانتصارات، وكان هدفنا الصدارة، لكن فجأة فشل كل شيء“.

وأضاف: ”كنا في المركز الثاني حتى جاء موعد السوق الشتوي، لم يتمكن النادي من التعاقد مع اللاعبين الذين طلبتهم لدعم الفريق بالشكل المناسب“.

وتابع ميلويفيتش: ”للأسف أداء الإدارة في السوق الشتوي لم يكن بالشكل المطلوب، وتزامن هذا مع إصابة لغوبومير فيجسا، وعدد آخر من اللاعبين المهمين“.

الروماني ريجيكامب مدرباً للفريق الأول لكرة القدم..#الأهلي pic.twitter.com/JYo8XtvuO2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 31, 2021

وأكمل: ”هذا أدى لسقوط الفريق في فخ النتائج السلبية، كانت لدينا فرصة القتال على لقب الدوري السعودي؛ لأن الأهلي يملك عددا من اللاعبين الجيدين“.

وأتم المدرب الصربي: ”خضنا الكثير من المباريات دون اللاعبين المحترفين، من بين الـ7 المسموح بهم كان يتواجد في الملعب 2 أو 3 على أقصى تقدير“.

وختم ميلويفيتش: ”مع بداية فترة التوقف الأخيرة، تأكد لي أن هذا العدد لا يكفي لتحقيق طموحاتنا، الفريق بات خارج حسابات الصدارة، أضف إلى ذلك أن الجو العام بالنادي لم يكن كما كان من قبل؛ فقررت الانفصال“.

وتولى ميلويفيتش تدريب الأهلي، في فبراير 2020، وخلال 41 مباراة معه فاز الأهلي 17 مرة، في حين تعادل 6، وخسر 18.