كأس خادم الحرمين الشريفين.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي النصر ضد الفيصلي والتعاون مع الفتح

تقام، اليوم الأحد، مواجهتا نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين باللقاء المرتقب الذي يجمع بين التعاون والفتح ثم يقام اللقاء الآخر المثير الذي يجمع بين النصر والفيصلي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة التعاون والفتح في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”مدينة الملك عبد الله“.. وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS2 بصوت المعلق خالد المديفر.

وتقام مباراة النصر والفيصلي في الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب ”مرسول بارك“.. وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

مشوار البطولة

تأهل التعاون إلى نصف النهائي بعدما تخطى عقبة ضمك في دور الـ16 بنتيجة 2-1 كما فاز على القادسية بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي.

وصعد الفتح إلى نصف النهائي بعدما فجر مفاجأة مدوية بإقصاء الهلال بنتيجة 2-0 في دور الـ16، ثم تخطى الاتحاد بنتيجة 2-1 في ربع النهائي في مفاجأة أخرى.

وتأهل النصر بعد عبور الرائد بنتيجة 2-0 في ثمن النهائي وفاز على العين بنتيجة 3-0 في ربع النهائي.

وصعد الفيصلي على حساب الاتفاق بركلات الترجيح في ثمن النهائي وتخطى الباطن بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وفاز النصر 6 مرات بلقب كأس الملك آخرها عام 1990، كما فاز التعاون باللقب عام 2019 ولم ينجح الفيصلي والفتح في التتويج باللقب.

#الفيصلي يلاقي #النصر ضمن دور النصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/V7AIrb2y3h — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) April 3, 2021

النصر ضد الفيصلي

يدخل النصر المباراة باحثا عن تذكرة التأهل لنهائي كأس الملك خاصة أن الفريق يسعى لمصالحة جماهيره بحصد لقب الكأس في ظل النتائج المتذبذبة في مباريات الدوري.

وحاول المدرب الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني للنصر، تحفيز لاعبيه لتحقيق الفوز على حساب الفيصلي، ويغيب عن صفوف النصر اللاعب بيتي مارتينيز بسبب الإصابة بجانب عبد الله الخيبري وأيمن يحيى.

ويعتمد النصر على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي خط الدفاع البرازيلي مايكون وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد.

ويقود خط الوسط البرازيلي بيتروس ماثيوس وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم مع ثلاثي الهجوم نور الدين أمرابط وعبد الفتاح عسيري وعبدالرزاق حمدالله.

ويعول الفيصلي على خبرة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا والذي يعتمد على تشكيلة تضم الحارس مصطفى ملائكة وأمامه رباعي الدفاع رافاييل سيلفا وإيجور روسي وعلي مجرشي ومحمد قاسم.

ويقود خط الوسط هشام فايق وبجواره ألكسندر ميركل وأمامهما محمد الصيعري مع ثنائي الأطراف لوان جييرمي وخالد كعبي مع المهاجم جوليو تافاريس.

وقال عادل عبد الرحمن، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن النصر يملك الدوافع والطموح للتأهل للدور النهائي والتتويج ولكن المهمة لن تكون سهلة فالمباريات الحاسمة تكون خلالها الفرصة متساوية.

وأضاف: ”النصر لديه تفاهم واضح بين عدة نجوم خاصة أمرابط وحمد الله ولكن خطورة الفيصلي تكمن في توازنه بين الدفاع والهجوم وقدرات تافاريس وميركل“.

التعاون ضد الفتح

يتطلع التعاون لتحقيق الفوز على حساب الفتح ومواصلة مشواره نحو النهائي بقيادة مدربه نيستور إل مايسترو بعد أن نجح في تحقيق مفاجأة والفوز على الشباب بنتيجة 3-1 في الدوري قبل التوقف.

ويعتمد التعاون على تشكيلة تضم الحارس كاسيو دوس أنغوس وأمامه رباعي خط الدفاع إياغو سانتوس وإبراهيم الزبيدي ومحمد الغامدي وأحمد عسيري.

ويقود خط الوسط سيدريك أميسي وبجواره محمد أبوسبعان وأليخاندرو جامارا مع الجناح عبد الله الجوعي والجناح الآخر سميحان الثابت والمهاجم لياندرو تاومبا.

ويعول الفتح مع مدربه البلجيكي يانيك فيريرا على تألق لاعبيه وفوزهم الأخير بالدوري على الأهلي بنتيجة 4-1.. ويعتمد فيريرا على تشكيلة تضم الحارس ماكسيم كوفال وأمامه رباعي خط الدفاع عمار الدحيم ومروان سعدان ونواف البوشل وتوفيق بوحيمد.

ويقود خط الوسط محمد خليفة وماجد عمر مع صانع الألعاب كريستيان كويفا مع الجناح الموهوب مراد باتنا وهلال سوداني مع المهاجم محمد يحيى مجرشي.