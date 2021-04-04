تقرير: نورالدين أمرابط بديلا لمارتينيز في قائمة النصر الآسيوية

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي يسعى لوضع اسم المغربي نورالدين أمرابط، بديلًا عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الأحد: فإن ”مارتنيز تأكد غيابه عن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعدما أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها، معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، ويحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح ما بين 5 أسابيع و6 أسابيع“.

وأوضحت، أنه من المتوقع أن يتم استبدال مارتينيز في قائمة الفريق الآسيوية، بالمغربي نور الدين أمرابط، إلى جانب جونز وحمد الله وبيتروس.

ويحق لكل فريق مشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، ضم 4 لاعبين أجانب لقائمة الفريق، حسب قواعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان اللاعب قد طلب من الإدارة السفر إلى بلاده، للاطمئنان على إصابته، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وخاض بيتي 13 مباراة في الدوري السعودي، ساهم خلالها بـ 9 أهداف، حيث سجل 3، وصنع 6 آخرين.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الملك.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن عن استضافة السعودية لثلاث مجموعات، بنظام التجمع في البطولة، خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل.

وتستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية.

أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم #النصر الارجنتيني بيتي مارتينيز وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام .

جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو @Physiotrio

امنياتنا له بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/1kspBCoQn6 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 13, 2021

وفي الرياض، يستضيف النصر بمجموعته الرابعة السد القطري، الوحدات الأردني والفائز من مباراة (فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي).

بينما تضم المجموعة الأولى الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، الفائز من مباراة الغرافة القطري وآجمك الأوزبكستاني، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

وتستضيف مدينة جدة مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم الأهلي السعودي، الدحيل القطري، الشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.