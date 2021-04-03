فيجسا يمهل النادي الأهلي 15 يوما قبل فسخ عقده

كشفت تقارير صحفية أن ليوبومير فيجسا، لاعب النادي الأهلي السعودي، تقدم بخطاب لإدارة ناديه يبلغهم من خلاله رغبته في فسخ عقده؛ بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضحت صحيفة ”عكاظ“ أن فيجسا منح الإدارة مهلة خلال الـ15 يوماً المقبلة وإلا سيتخذ الإجراءات الرسمية.

فيما نفى مصدر رسمي صحة هذه التقارير.

وأكد المصدر، بحسب صحيفة ”الرياضية“، أنه لا يوجد للاعب فيجسا أي متأخرات مالية تمنع عودته إلى الفريق، وكشف عن سبب تأخر عودته للسعودية بعد سفره لبلاده.

وأضاف المصدر أن اللاعب ما زال يعاني من فيروس كورونا، وفور تعافيه سيتم العمل على عودته في أسرع وقت للمشاركة مع الفريق فيما تبقى من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما تحدث المصدر عن إمكانية استمرار ريجيكامب كمدرب للفريق، حيث أكد أن هذا الموضوع سيخضع إلى تقييم فني في حالة تحسن نتائج وأداء الفريق مع المدرب الروماني، مضيفاً أن هذا الموضوع سابق لأوانه.

وتعاقد الأهلي مع فيجسا، قادمًا من بنفيكا البرتغالي في سبتمبر الماضي، بعقد ينتهي في يونيو 2022.

وشارك فيجسا في 18 مباراة مع الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.