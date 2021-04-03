كشف مدة غياب بيتي مارتينيز عن نادي النصر

كشفت وسائل إعلام سعودية مدة غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن نادي النصر.

وتعرض بيتي مارتينيز للإصابة في مباراة النصر مع الأهلي يوم 11 مارس الماضي، في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ فإن التشخيص الطبي الذي خضع له بيتي مارتينيز كشف حاجة اللاعب الأرجنتيني من 4 إلى 6 أسابيع للعودة للمشاركة في المباريات.

🎥|| الجمعية العمومية تُعلن :

مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة نادي #النصر 🤩 والرئيس يتحدّث 🎤 pic.twitter.com/1zSad82yOy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 1, 2021

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الفيصلي غدا السبت في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مع ضمك في الدوري السعودي، قبل أن يستهل العالمي مشواره في دوري أبطال آسيا.

وانضم مارتينيز إلى النصر الصيف الماضي قادما من أتلانتا يونايتد الأمريكي وشارك مع الفريق في 20 مباراة، صنع فيها 5 أهداف.

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة النصر رفضت مواعيد إقامة مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا عند 21:00.

وأضافت أن إدارة النصر طلبت من الاتحاد السعودي التدخل لتغيير مواعيد المباريات إلى الساعة 22:00 لضيق الوقت، حيث تقام المباريات في شهر رمضان.

ويلعب النصر في المجموعة الرابعة التي تضم السد القطري والوحدات الأردني، في حين لم تتأكد بعد هوية الفريق الرابع.