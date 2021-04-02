مع ارتباطه بنادي الهلال.. ميريل رادوي يقترب من الرحيل عن منتخب رومانيا

بات ميريل رادوي قريبًا للغاية من الرحيل عن منصبه كمدرب للمنتخب الروماني، بعد الخسارة 2/3 أمام أرمينيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخاض منتخب رومانيا 3 مباريات في التصفيات، حصل خلالها على 3 نقاط فقط، ويحتل المركز الرابع في المجموعة العاشرة.

وشنت وسائل إعلام رومانية هجومًا لاذعًا على رادوي، والذي رشحته العديد من الأصوات لتدريب الهلال، حيث أكدت صحيفة ”telekomsport“ أن تعيينه كمدرب للمنتخب الروماني كان خطأ لا يصدق.

وأضافت أن منتخب رومانيا مع رادوي يقدم أداءً سيئًا للغاية، ولم يستطع أن يحافظ على تقدمه 2/1 ليخسر 2/3 بغرابة أمام منتخب أرمينيا.

وتابعت الصحيفة أنه يمكن لرادوي أن يرحل عن المنتخب الروماني، بما يرضي الكثير من مشجعي المنتخب الروماني، وتساءلت عن مؤهلاته لتدريب المنتخب الأول لبلاده.

وسخرت ”telekomsport“من رادوي، وقالت:“إنه لم يقرأ كتابين، لكنه يتعلم بتدريب المنتخب الوطني، كان يقول دائمًا إن اللاعبين لم يفهموا ما قاله لهم، حسنًا، أخبرهم بأشياء يمكنهم فهمها“.

أما صحيفة ”sport“ فقالت إنه بعد الخسارة أمام أرمينيا أعلن ميريل رادوي أنه يفكر في ترك منتخب رومانيا، كما لم يتأخر المحتجون عن مطالبته بالاستقالة؛ إلا أن رازفان بورليانو رئيس الاتحاد الروماني يدعم رادوي، ويمنحه الثقة منذ البداية ويقول إنه سيمنحه الوقت اللازم لإعادة بناء المنتخب“.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية رومانية أكدت أن رادوي أحد الأسماء المقترحة في السعودية لتدريب الهلال.

وكان رادوي قد تحدث عن عرض سابق من الهلال قبل أن يتولى مواطنه رازفان لوشيسكو المسؤولية، حيث قال إنه تحدث مع عدد من مسؤولي الهلال إلا أنه رفض الأمر مبررًا موقفه برغبته في الالتزام بعقده مع منتخب رومانيا للشباب آنذاك.

ولعب رادوي للهلال بين يناير 2009 ويوليو 2011.