مسلي آل معمر يحدد مصير حسين عبدالغني‎ (فيديو)

أعلن النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات قادمة.

وتواجد العضو الذهبي مسلي آل معمر وحيدا في سباق رئاسة نادي النصر، وذلك بعدما رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري نظرا لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية وفقا للمادة (20/8)، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وتحدث رئيس النصر الجديد قائلا: ”وجود الأسماء الكبيرة من الأعضاء الذهبيين عامل محفز للعمل بكل ما نملك من إمكانيات خلال المرحلة المُقبلة مضيفا أن نادي النصر يملك أفضل فريق وأفضل عناصر في الدوري السعودي“.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: ”أطمح لتحقيق المزيد خلال المرحلة المُقبلة وقدم في نهاية حديثه الشكر لكافة الأعضاء الذهبيين وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد“ .

وأوضح: ”سيتم الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة، لتحديد المهام، ثم الاجتماع مع الجهاز الفني لرسم ملامح الفترة المقبلة وتقديم الدعم لهم“.

وعن تواجد حسين عبد الغتي كمدير للكرة بالنادي قال:“ حسين عبدالغني مستمر مع الفريق ولا نية لتغييره“.

مسلي آل المعمر : من الان سنبدأ العمل لتصحيح وضع الفريق .

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/tZwRqnLdDF — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 1, 2021

مسلي آل المعمر : سنعمل على خطط عمل .

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/7yGw2M9h1U — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 1, 2021

مسلي آل المعمر : حسين عبد الغني .. ليس لدينا نية لتغييره .

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/CvAXCzd77w — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 1, 2021

وكان النصر قد عقد جمعيته العمومية غير العادية في مقر النادي، بتواجد الأعضاء الذهبيين، وعلى رأسهم الأمير وليد بن بدر بن سعود.

وتضم قائمة آل معمر كل من فيصل أبو ساق وعبد الله العمراني ومنصور بن زومة وعبد العزيز العمران وتركي المشيقح ومحمد الشتوي ومعتز المزروع.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت حل مجلس الإدارة السابق للنصر برئاسة صفوان السويكت وذلك بسبب مخالفات إدارية، ثم دعت إلى انتخابات النادي التي فاز بها آل معمر بمنصب رئيس مجلس الإدارة الجديد حتى عام 2025.