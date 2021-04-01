رياضة

خرج من التدريب على عكاز.. إصابة سال...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 19:59 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 21:20 GMT

خرج من التدريب على عكاز.. إصابة سالم الدوسري بمفصل القدم قبل مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

لم يكشف الهلال طبيعة الإصابة بشكل تفصيلي، كما لم يحدد مدة غياب سالم الدوسري عن الملاعب.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تعرض سالم الدوسري مهاجم نادي الهلال السعودي للإصابة قبل مواجهة نادي الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر النادي في بيان رسمي له عبر “تويتر”، اليوم الخميس، أن سالم الدوسري لم يشارك في التدريبات؛ وذلك بسبب تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

وقال النادي في بيانه: ”تواجد سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم“.

وخرج سالم الدوسري من ملعب التدريب وهو يسير على عكاز، قبل أن يذهب للمستشفى.

ولم يكشف الهلال طبيعة الإصابة بشكل تفصيلي، كما لم يحدد مدة غياب سالم الدوسري عن الملاعب.

 

الهلال على قمة دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، ويستعد لمواجهة الاتحاد يوم 9 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

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