من هو الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي أصغر عضو شرف بنادي النصر؟ ‎

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، انضمام الشاب محمد بن نايف الحداري إلى قائمة الأعضاء الذهبيين.

وأصدر نادي النصر بيانًا مقتضبًا قال فيه إن انضمام الحداري جاء بعد سداده رسوم العضوية الذهبية، مثمنين له هذه المبادرة الداعمة لناديه.

يذكر أن محمد بن نايف الحداري كان حديث مواقع التواصل في السعودية لفترة طويلة، بعد أن التقط صورة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي كان يجلس بصحبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منتصف عام 2019، لتناول وجبة الغداء في مطعم نوبو في جدة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع تظهر الوفد المصاحب لهما في ذلك المطعم الواقع في كورنيش جدة، بعد الاجتماع، توجّه طفل إلى الأمير محمد بن سلمان طالبا التقاط صورة سيلفي معه، فما كان من ولي العهد السعودي إلا أن لبى طلبه وأمسك بالهاتف لالتقاط الصورة.

سمو سيدي #ولي_العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتناولان الغداء في أحد المطاعم على كورنيش جدة.#موسمكم_في_الواجهة_البحرية pic.twitter.com/2nX6Bcr7OP — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) June 24, 2019

وقال الشاب محمد بن نايف الحداري بعد صورته مع ولي العهد السعودي: ”كنت متحمس بعد رؤيته وطلبت منه التصوير، ووافق على الفور بكل عفوية، وكسب احترام الشعب كله بهذه اللقطة“.

وقال الحداري عن موسم جدة: ”جدة مدينة جميلة، وفعاليات موسم الترفيه أضاف إليها جمال وإبداع“.

وأضاف: ”الشعب السعودي كثير منهم كان ممكن يسافروا لرؤية برامج ترفيه مختلفة، ولكن موسم جدة وفر لهم المتعة“.

من مقابلة الشبل : محمد بن نايف الحداري العتيبي في برنامج #موسم_جدة ، قدم رسالة جميلة ذات محتوى وطني باللغة الانجليزية. pic.twitter.com/PstMgb2Tmp — طلال مطلق الحداري. (@tmal3tibe) June 26, 2019

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن رسميًا مساء اليوم الخميس تزكية مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأصدر نادي النصر بيانًا على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد، مساء اليوم الخميس، داخل مقر النادي في العاصمة الرياض، قال فيه:“رسميًا.. تزكية الأستاذ مسلي بن مهدي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر لأربع سنوات مقبلة“.

وكان ”مسلي آل معمر“ وحيدًا في سباق رئاسة نادي النصر، بعدما تم استبعاد القائمة التي قدمها غانم المطيري من جانب لجنة انتخابات الأندية، لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، قد كشفت قائمة الأعضاء الذهبيين الأولية التي يحق لهم الحضور والتصويت، حيث بلغ عدد الأعضاء الذهبيين 37 عضوًا، بمجموع 165770 صوتًا، يتقدمهم الأمير خالد بن فهد بـ 118850 صوتًا، بينما تضم القائمة الأولية للأعضاء العاديين 96 اسمًا بمجموع 96 صوتًا.

وتضم قائمة آل معمر كل من فيصل أبو ساق وعبد الله العمراني ومنصور بن زومة وعبد العزيز العمران وتركي المشيقح ومحمد الشتوي ومعتز المزروع.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت حل مجلس الإدارة السابق للنصر برئاسة صفوان السويكت وذلك بسبب مخالفات إدارية، ثم دعت إلى انتخابات النادي التي فاز بها آل معمر بمنصب رئيس مجلس الإدارة الجديد حتى عام 2025.