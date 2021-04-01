رسميًا: تزكية مسلي آل معمر رئيسًا لنادي النصر السعودي لـ 4 سنوات مقبلة

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا تزكية مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأصدر نادي النصر بيانًا على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد، مساء اليوم الخميس، داخل مقر النادي في العاصمة الرياض، قال فيه:“رسميًا.. تزكية الأستاذ مسلي بن مهدي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر لأربع سنوات مقبلة“.

رسميًا

تزكية الأستاذ مسلي بن مهدي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر لأربع سنوات قادمة pic.twitter.com/zIK9Q6jL2i — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 1, 2021

وكان ”مسلي آل معمر“ وحيدًا في سباق رئاسة نادي النصر، بعدما تم استبعاد القائمة التي قدمها غانم المطيري من جانب لجنة انتخابات الأندية، لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، قد كشفت قائمة الأعضاء الذهبيين الأولية التي يحق لهم الحضور والتصويت، حيث بلغ عدد الأعضاء الذهبيين 37 عضوًا، بمجموع 165770 صوتًا، يتقدمهم الأمير خالد بن فهد بـ 118850 صوتًا، بينما تضم القائمة الأولية للأعضاء العاديين 96 اسمًا بمجموع 96 صوتًا.

وتضم قائمة آل معمر كل من فيصل أبو ساق وعبد الله العمراني ومنصور بن زومة وعبد العزيز العمران وتركي المشيقح ومحمد الشتوي ومعتز المزروع.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت حل مجلس الإدارة السابق للنصر برئاسة صفوان السويكت وذلك بسبب مخالفات إدارية، ثم دعت إلى انتخابات النادي التي فاز بها آل معمر بمنصب رئيس مجلس الإدارة الجديد حتى عام 2025.