نادي النصر يفاوض مدربه السابق كوينتيروس

قالت تقارير صحفية، إن نادي النصر السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الأرجنتيني البوليفي غوستافو كوينتيروس مدرب فريق كولو كولو التشيلي.

وسبق أن قاد كوينتيروس نادي النصر بين عامي 2017 و2018.

وبحسب redgol فإن كوينتيروس لا ينوي الرحيل عن كولو كولو، لكن خلافات تسببت في شرخ بعلاقته مع رئيس النادي والمدير الرياضي، ربما تجعله يفكر في عرض النصر.

وطلب كوينتيروس تعزيزات لدعم صفوف كولو كولو لكن الإدارة لم تستجب.

وأقال النصر مدربه البرتغالي روي فيتوريا بسبب تردي النتائج، وتم تكليف مدرب درجة الشباب الكرواتي ألين هورفات بتولي المهمة الفنية لحين تعيين مدير فني جديد.

ومن المنتظر أن يعلن اليوم الخميس، عن الرئيس الجديد لنادي النصر، في خطوة ستدفع عملية التفاوض مع المدرب الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل.

ومسلي آل معمر هو المرشح الوحيد لرئاسة نادي النصر.

ويستعد النصر لاستئناف الموسم المحلي ودوري أبطال آسيا.