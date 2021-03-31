تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في السعودية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بشكل رسمي.

وأعلن اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن بداية الموسم الرياضي الجديد ستكون يوم 12 أغسطس 2021.

وأشار اتحاد الكرة السعودي في بيانه إلى أن الموسم الجديد سيشهد 20 مسابقة مختلفة، في كافة الفئات السنية.

ويتصدر الهلال حامل لقب الدوري المحلي للمحترفين ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الشباب ملاحقه المباشر والمتصدر السابق، وذلك قبل ست جولات على النهاية.

20 مسابقة مختلفة! 🏆 موسم جديد يُهدِينا أبطالًا جُدد! 💪 البداية .. 12 أغسطس. 🤩 pic.twitter.com/zRJu6E3fGf — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 31, 2021

كما أصدر اتحاد الكرة السعودي بيانًا قال فيه إن المنافسات المحلية تُستأنف مساء يوم الأحد المقبل بمباراتين في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخب السعودي.

وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الفلسطيني بخماسية دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” عن موعد مباراتي دور الـ4 في بطولة كأس الملك، حيث يلعب التعاون مع الفتح، ويلعب النصر ضد الفيصلي يوم الأحد المقبل.