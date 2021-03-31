رياضة

تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الج...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 17:51 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 19:35 GMT

تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في السعودية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بشكل رسمي. وأعلن اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن بداية الموسم الرياضي الجديد ستكون

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بشكل رسمي.

وأعلن اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن بداية الموسم الرياضي الجديد ستكون يوم 12 أغسطس 2021.

وأشار اتحاد الكرة السعودي في بيانه إلى أن الموسم الجديد سيشهد 20 مسابقة مختلفة، في كافة الفئات السنية.

ويتصدر الهلال حامل لقب الدوري المحلي للمحترفين ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الشباب ملاحقه المباشر والمتصدر السابق، وذلك قبل ست جولات على النهاية.

 

كما أصدر اتحاد الكرة السعودي بيانًا قال فيه إن المنافسات المحلية تُستأنف مساء يوم الأحد المقبل بمباراتين في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخب السعودي.

وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الفلسطيني بخماسية دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” عن موعد مباراتي دور الـ4 في بطولة كأس الملك، حيث يلعب التعاون مع الفتح، ويلعب النصر ضد الفيصلي يوم الأحد المقبل.

 

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