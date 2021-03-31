"لاعب حاسم وأسلوبه يشبه ماجد عبدالله".. إشادات كبيرة بتألق صالح الشهري

انهالت الإشادات على صالح الشهري، نجم الهلال والمنتخب السعودي، بعد تألقه بشكل لافت للنظر في مواجهة السعودية ضد فلسطين، مساء أمس الثلاثاء، التي انتهت بفوز كبير للأخضر بنتيجة (5-0)، في إطار مواجهات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وسجل الشهري ثنائية في شباك فلسطين، وعلق عقب المباراة قائلا: ”هذا أقل ما نقدمه للأخضر، لكن مشوارنا في التصفيات ما زال طويلا.. تبقى لنا 3 مباريات مهمة قبل التصفيات النهائية”.

اللقاء كاملا / صالح الشهري ـ لاعب المنتخب السعودي :

المشوار "طويل" .. وحصلنا على المفيد من ودية الكويت.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/aHycxfXIua — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 30, 2021

فيما قال الناقد الرياضي، عبدالله غالي، في تصريحات تلفزيونية: ”فيه عمل رائع من الجهاز الفني واللاعبين والتنظيم كان رائعا، ولما نقول إن وجود الأجانب في الملاعب السعودية يعطي دافعا لتألق اللاعبين السعوديين، ومثال أمامنا صالح الشهري لما كان في الأهلي ذهب للدوري البرتغالي مع منظومة احترافية، ثم عاد للهلال وأصبح لديه إصرار لتقديم نفسه، وأمس كان أفضل مهاجم هداف في الدوري، وأسلوبه يذكرني بالأسطورة ماجد عبدالله، أي أن اللاعب طور نفسه“.

عبدالله غالي ـ الدمام:

أسلوب هدف صالح الشهري يشبه أسلوب "ماجد عبدالله".

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/7I6OMIVuWH — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 30, 2021

وقال الناقد الرياضي حاتم خيمي: ”صالح مثال للروح والإصرار والتحدي والتركيز، كان في الأهلي 3 سنوات ثم احترف في البرتغال وعاد للأهلي لكن وضعه كان غير جيد لا يسجل أو يلعب، ثم انتقل للرائد ولكن مع التحدي والإصرار تفوق على نفسه وقدم عملا جبارا وكأنه يقول سأعود لفرق المقدمة، والهلال حصل عليه كإعارة فحقق النجاح وقاتل الهلال لكي يشتري عقده، وهناك لاعبون كثر عندما يجلسون على الدكة تجدهم غائبين ولكن صالح ينزل للملعب وكأنه كان في الملعب من البداية وهو مركز بقوة. نتمنى أن يستمر على تركيزه لكي يظل أساسيا مع المنتخب السعودي“.

فيما أشار الناقد عبدالعزيز السويد: ”يعجبني في صالح الإيجابية والروح الموجودة لديه. يمكن أنه غير ممتع ولكنه حاسم منتج، وداخله إصرار لكي يحرز أهدافا، هو لاعب حاسم ويستحق نجومية مباراة السعودية ضد فلسطين. بعض اللاعبين لديهم بلادة في التفكير ولكن تحركات صالح في أهدافه رائعة ويركض خلف كل فرصة“.

وشدد الناقد الرياضي ماجد التويجري في معرض تحليله لأداء صالح الشهري: ”سجل هدفين ولا أجمل ولا أروع، وساهم مساهمة فعالة ومباشرة في تسجيل فهد المولد لهدفه، واللاعب الصبور الذي يستطيع أن يجلس على دكة البدلاء في الهلال وعندما يمنحك مدربك الفرصة تستطيع أن تثبت نفسك وتسجل، وفي كل مناسبة تلعب ولو 10 دقائق، فهو لاعب لديه ثقة في نفسه وتكامل في الأداء، ومن يتعاملون معه يمدحونه“.

وبفوز الأمس، تصدرت السعودية المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقة بفارق نقطتين على أوزبكستان بعد خوض كل منهما خمس مباريات.

ويأتي منتخب فلسطين في المركز الخامس والأخير بأربع نقاط من ست مباريات، بينما تحتل سنغافورة المركز الثالث بسبع نقاط من خمس مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن اليمن في المركز الرابع.

وسيستكمل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات على أرضه، إذ سيستضيف ثلاث مباريات أخرى في يونيو المقبل.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.