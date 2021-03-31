غوميز: حضرت مباراة السعودية ضد فلسطين لدعم كل اللاعبين وليس زملائي في الهلال فقط (فيديو)

أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بفوز المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني، مساء الثلاثاء، في المباراة التي شهدت حضوره في المدرجات وجمعت المنتخبين في إطار مواجهات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وظهر غوميز في أحد الفيديوهات وهو واقف ويصفق بحرارة بعد الهدف السعودي الأول الذي أحرزه ياسر الشهراني من رأسية قوية.

وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: ”المباراة كانت رائعة، وسعيد لمشاهدة المنتخب السعودي بهذا الأداء، وهذا يسعدني بالتأكيد“.

وأضاف: ”الجميع كان مبدعا في المنتخب السعودي، ورأيت أداء فهد المولد، كان رائعا، وأدعم كل اللاعبين لتمثيلهم منتخب السعودية وليس لاعبي الهلال فقط“.

وأحرز المهاجم صالح الشهري ثنائية في فوز كبير للسعودية 5-صفر على منتخب فلسطين، يوم الثلاثاء، بحضور جماهيري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

واستأنف الفريقان التصفيات للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019، لتتصدر السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقة بفارق نقطتين على أوزبكستان بعد خوض كل منهما خمس مباريات.

ويأتي منتخب فلسطين في المركز الخامس والأخير بأربع نقاط من ست مباريات، بينما تحتل سنغافورة المركز الثالث بسبع نقاط من خمس مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن اليمن في المركز الرابع.

شاهد: غوميز يتفاعل مع الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك فلسطين (فيديو) https://t.co/GuZQxzBtTP pic.twitter.com/oENLKq8FHG — إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2021

وسيستكمل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات على أرضه، إذ سيستضيف ثلاث مباريات أخرى في يونيو المقبل.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وانضم غوميز للهلال في 2018، وسرعان ما انخرط في منظومة الفريق ووضع نفسه بقوة في قائمة هدافي الدوري السعودي.