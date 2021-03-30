منتخب السعودية يهزم فلسطين بخماسية ويتصدر مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

حقق منتخب السعودية فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وبعد محاولات عديدة للمنتخب السعودي في الشوط الأول، نجح ياسر الشهراني في التقدم للأخضر عند الدقيقة 38، برأسية مميزة، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن.
قووووول! أول للأخضر 🤩
ينجح في تسجيله #ياسر_الشهراني عند الدقيقة 38'#السعودية 1 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/G4w3oht1c5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
وأضاف فهد المولد الهدف الثاني عند الدقيقة 43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
قووووول! ثاني للأخضر 🤩
ينجح في تسجيله #فهد_المولد عند الدقيقة 44'
#السعودية_فلسطين
#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/rGyAjqG6EM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
ومع الدقيقة 51 من الشوط الثاني، أضاف صالح الشهري الهدف الثالث بعد انطلاقة رائعة ليصوب الكرة في شباك فلسطين.
قووووول! ثالث للأخضر 🤩
ينجح في تسجيله #صالح_الشهري عند الدقيقة 52'#السعودية 3 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/myUFPPsTSo
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
ونجح صالح الشهري مع الدقيقة 57 في إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة متقنة من سالم الدوسري ليصوبها مباشرة في شباك فلسطين.
قووووول! رابع للأخضر 🤩
ينجح في تسجيله #صالح_الشهري عند الدقيقة 58'#السعودية 4 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/XIpZAS1xRP
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السعودية مع الدقيقة 86، انبرى لها سالم الدوسري ليسجل الخامس في الشباك الفلسطينية.
قووووول! خامس للأخضر 🤩
ينجح في تسجيله #سالم_الدوسري عند الدقيقة 88'#السعودية 5 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/4qYPmKXtDl
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
وبهذا الفوز خطف المنتخب السعودي صدارة مجموعته ليصل إلى النقطة 11، ويأتي خلفه أوزبكستان برصيد 9 نقاط، ثم سنغافورة بـ7 نقاط، واليمن رابعا بـ5 نقاط، وفي ذيل الجدول فلسطين برصيد 4 نقاط.
وسيستكمل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات على أرضه، حيث سيستضيف ثلاث مباريات أخرى في يونيو المقبل.
وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، مع أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.