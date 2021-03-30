منتخب السعودية يهزم فلسطين بخماسية ويتصدر مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

حقق منتخب السعودية فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبعد محاولات عديدة للمنتخب السعودي في الشوط الأول، نجح ياسر الشهراني في التقدم للأخضر عند الدقيقة 38، برأسية مميزة، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن.

وأضاف فهد المولد الهدف الثاني عند الدقيقة 43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومع الدقيقة 51 من الشوط الثاني، أضاف صالح الشهري الهدف الثالث بعد انطلاقة رائعة ليصوب الكرة في شباك فلسطين.

ونجح صالح الشهري مع الدقيقة 57 في إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة متقنة من سالم الدوسري ليصوبها مباشرة في شباك فلسطين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السعودية مع الدقيقة 86، انبرى لها سالم الدوسري ليسجل الخامس في الشباك الفلسطينية.

وبهذا الفوز خطف المنتخب السعودي صدارة مجموعته ليصل إلى النقطة 11، ويأتي خلفه أوزبكستان برصيد 9 نقاط، ثم سنغافورة بـ7 نقاط، واليمن رابعا بـ5 نقاط، وفي ذيل الجدول فلسطين برصيد 4 نقاط.

وسيستكمل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات على أرضه، حيث سيستضيف ثلاث مباريات أخرى في يونيو المقبل.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، مع أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.