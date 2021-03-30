الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين

يستضيف منتخب السعودية مساء اليوم الثلاثاء منافسه وشقيقه منتخب فلسطين في مواجهة قوية ومرتقبة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية وفلسطين:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (مدينة الملك سعود) في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضا في التوقيت ذاته بفلسطين.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports 1 بصوت المعلق فهد العتيبي وفلسطين الرياضية بصوت المعلق خليل جاد الله.

ترتيب المجموعة

تقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتم تقسيم 40 منتخبا آسيويا إلى 8 مجموعات، وتضم كل مجموعة 5 منتخبات ويصعد المتصدر مباشرة إلى بطولة كأس آسيا بجانب المرحلة النهائية للتصفيات المونديالية مع أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات.

ويخوض 12 منتخبا المرحلة النهائية لتصفيات آسيا لمونديال 2022 من أجل تحديد 4 متأهلين لتمثيل القارة الصفراء بالمونديال بجانب منتخب قطر الذي يشارك بوصفه مستضيف البطولة.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد أن حقق فوزين وتعادل مرتين، وسجل الأخضر 8 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط بواقع فوز وتعادل و3 هزائم وسجل ”الفدائي“ 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.

تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين

بدأت مواجهات السعودية ضد فلسطين في دورة الألعاب العربية عام 1976 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1 ثم جدد الأخضر تفوقه بنتيجة 2-1 في دورة الألعاب العربية عام 1992 وفي العام ذاته فاز المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها ببطولة كأس العرب.

وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-0 في دورة التضامن الإسلامي عام 2005 ثم تعادلا بنتيجة 2-2 في كأس العرب 2012 كما تعادلا دون أهداف في بطولة غرب آسيا 2013.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الأخضر بنتيجة 3-2 وتعادلا دون أهداف ثم تعادلا دون أهداف في التصفيات الحالية.

أسلحة الأخضر

يدخل المنتخب السعودي مواجهة الليلة باحثا عن الفوز ولا شيء سواه من أجل صدارة ترتيب المجموعة على حساب أوزبكستان التي تملك 9 نقاط وخاصة أن هناك 3 جولات متبقية للمنتخبين في صراع الصدارة مع احتمالية حدوث مفاجأة أيضا من منتخب سنغافورة الذي يملك 7 نقاط بجانب منتخب اليمن صاحب خمس النقاط.

وقال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن هذا التجمع هو الأول رسميا منذ فترة طويلة تصل إلى عامين مؤكدا أن مواجهة فلسطين بالنسبة له هي مباراة البحث عن الصدارة.

وأضاف: ”حاولنا إعداد المنتخب بخوض مباراة ودية ضد الكويت واستفدنا منها بشكل كبير ونأمل أن نقدم مستويات طيبة أمام فلسطين“.

ويغيب عن منتخب السعودية سلمان الفرج وعبد الله الحمدان بسبب الإصابة، ويعتمد رينارد على تشكيلته التي تضم -على الأرجح- الحارس محمد العويس وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الله مادو وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وبجواره محمد كنو وعبد الإله المالكي مع ثلاثي هجومي سريع بقيادة سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.

أوراق فلسطين

يسعى منتخب فلسطين لتحقيق مفاجأة أمام الأخضر في عقر داره وإنعاش آماله في التأهل ومواصلة المشوار خاصة أن ”الفدائي“ يقبع في المركز الأخير ويسعى لتحسين ترتيبه على الأقل.

وقال المدرب الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المباراة صعبة وفريقه سيدخل لتحقيق النقاط الثلاث، مؤكدا أن العودة للنشاط المحلي في فلسطين سيساعد المنتخب بعض الشيء لمنح اللاعبين بعض الجاهزية.

ويفتقد المنتخب الفلسطيني جهود مهاجمه محمود وادي الذي يلعب بالدوري المصري للإصابة، ويعتمد ”الفدائي“ على تشكيلة تضم الحارس توفيق أبو حماد وأمامه رباعي خط الدفاع محمد أبو ميالة وموسى سليم وموسى فيرواي ومحمد سمار.

ويقود خط الوسط القائد مصعب بطاط وبجواره عدي خروب ويمينا محمود أبو وردة ويسارا تامر صيام مع ثنائي الهجوم سامح مراعبة وشهاب القنبر.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب فريق الوحدة السعودي الأسبق لإرم نيوز، إن المواجهة قوية وصعبة بسبب ظروف جائحة كورونا التي جمدت الكرة الآسيوية تقريبا على المستوى القاري.

وأضاف: ”المنتخب السعودي لديه جيل رائع من اللاعبين الصاعدين مع خبرات بعض اللاعبين على رأسهم الموهوب سالم الدوسري، كما أن خبرات رينارد ستساعده لعبور مواجهة فلسطين“.

وتابع: ”غياب محمود وادي مؤثر بالطبع على فلسطين، وأعتقد أن أبرز أوراقهم تامر صيام وسامح مراعبة، وربما تكون الهجمات المعاكسة صعبة على الأخضر“.