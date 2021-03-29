رسمياً.. العراق يستضيف بطولة "خليجي 25"

أعلن رئيس الهيئة التطبيعية العراقية إياد بنيان، الاثنين، موافقة رؤساء الاتحادات الخليجية على تنظيم العراق بطولة خليجي 25.

وقال بنيان في بيان: ”يتقدم رئيس الهيئة التطبيعية (إياد بنيان) بوافر الاحترام وعظيمِ الامتنان إلى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لجهودهما المبذولة وسعيهما الحثيث في إنجاز متطلبات ملف خليجي ٢٥“.

وأضاف: ”كما يشكر رئيسُ التطبيعية رؤساءَ الاتحادات الخليجيّة على التعامل الأخوي، وعلى الثقة التي منحوها للعراق بتنظيم خليجي ٢٥، وبالخصوص الاتحاد القطري على موقفه النبيل من إسناد ملف البصرة“.

وسعى العراق إلى تنظيم بطولة خليجي 21 وما بعدها، لكنه تعثر بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وتلكؤ إنجاز المتطلبات الخاصة بالبطولة الخليجية.

قطر تعتذر عن استضافة منافسات كأس الخليج (خليجي 25) كدولة بديلة

بحسب بيان الاتحاد القطري فإنه تنازل عن حق استضافة خليجي 25، كدولة بديلة، لإتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة البطولة.

العراق كان البلد الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة خليجي 25#إرم_سبورت #خليجي25 pic.twitter.com/F5PRWDKnCH — إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2021

وكان من المقرر وصول فريق تفتيش من الاتحاد الخليجي إلى العراق للاطلاع على البنى التحتية التي ستحتضن البطولة، لكن تفشي وباء كورونا والترتيبات الإدارية حالت دون ذلك.

ومن المقرر تنظيم البطولة في محافظة البصرة الجنوبية، حيث تمتلك مدينة رياضية متكاملة، وهي من المشاريع الكبيرة، وفيها ملعب كبير يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج وملاعب أخرى.