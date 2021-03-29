بدءا من مباراة السعودية ضد فلسطين.. وزارة الرياضة تعلن عودة الجماهير للمدرجات

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن سماحها بحضور الجماهير (المحصّنين) الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، في مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين، غدا الثلاثاء، بنسبة 40% من سعة الملعب.

فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتبارا من تاريخ الـ17 من مايو المقبل، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة أن دخول المباراة سيكون متاحا لمن يظهر حالة ”محصن“ عبر تطبيق ”توكلنا“ مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامة وغيرهما، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب..

فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية#خذ_الخطوة 🏟 🇸🇦 pic.twitter.com/8zE8f1673e — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 29, 2021

ويواجه منتخب السعودية، نظيره الفلسطيني، غدا الثلاثاء، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

عودة الجماهير في الدوري السعودي ستكون ابتداءاً من الجولة 28 التي ستشهد لقاء #الهلال والاهلي في استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض pic.twitter.com/XzmJvUVsVy — حمد الصويلحي (@H_swilhy) March 29, 2021

ويهدف المنتخب السعودي للحصول على نقاط المباراة، للوصول إلى النقطة الـ 11 وخطف صدارة المجموعة من أوزبكستان.

بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن المنتخب اليمني صاحب المركز الرابع.