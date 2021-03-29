رياضة

بدءا من مباراة السعودية ضد فلسطين.....
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 10:37 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 12:50 GMT

بدءا من مباراة السعودية ضد فلسطين.. وزارة الرياضة تعلن عودة الجماهير للمدرجات

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن سماحها بحضور الجماهير (المحصّنين) الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، في مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين، غدا الثلاثاء، بنسبة 40% من

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن سماحها بحضور الجماهير (المحصّنين) الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، في مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين، غدا الثلاثاء، بنسبة 40% من سعة الملعب.

فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتبارا من تاريخ الـ17 من مايو المقبل، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة أن دخول المباراة سيكون متاحا لمن يظهر حالة ”محصن“ عبر تطبيق ”توكلنا“ مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامة وغيرهما، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

ويواجه منتخب السعودية، نظيره الفلسطيني، غدا الثلاثاء، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويهدف المنتخب السعودي للحصول على نقاط المباراة، للوصول إلى النقطة الـ 11 وخطف صدارة المجموعة من أوزبكستان.

بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن المنتخب اليمني صاحب المركز الرابع.

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