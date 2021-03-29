غانم مذيكر المطيري يؤكد تقدمه بطعن على استبعاد قائمته من انتخابات رئاسة النصر

كشف غانم مذيكر المطيري، عدم استسلامه لقرار استبعاد ملفه وقائمته من انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي، مؤكدًا أنه سيطعن على القرار.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت، لوجود مخالفات إدارية ومالية، ودعت لانتخابات جديدة تقدمت لها قائمتان، الأولى برئاسة مسلي آل معمر، والثانية بقيادة المطيري، قبل أن يتم استبعاد قائمة الأخير.

وأكد المطيري في تصريحات لصحيفة ”الاقتصادية“، أنه سيقوم باتخاذ أي إجراء قانوني مشروع له، لإعادة ملفه، والدخول في المعترك الانتخابي.

وأضاف: ”درسنا مع بقية الأعضاء كل الخطوات، وكل هذا حق مشروع لنا وننتظر الإنصاف“.

وغرد المطيري عبر حسابه بموقع ”تويتر“، إثر استبعاد قائمته، قائلًا: ”اللهم أرني عجائب قدرتك.. إن الظلم ظلمات يوم القيامة“.

اللهم أرني عجائب قدرتك ..

إن الظلم ظلمات يوم القيامة ☝🏻✋🏻.. — غانم بن مذيكر المطيري (@Ga199a) March 28, 2021

وكانت اللجنة العامة للانتخابات، قد استبعدت المطيري وأعضاء قائمته، بسبب عدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية، وفقًا للمادة (8/20) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وتستقبل اللجنة الطعون ضد القائمة المرشحة الوحيدة، برئاسة مسلي آل معمر، اليوم الإثنين، على أن ينظر فيها قبل الإعلان عن القوائم النهائية، يوم الأربعاء، على أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب الرئيس الجديد، الخميس المقبل.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضة، قد كشفت قائمة الأعضاء الذهبيين الأولية التي يحق لهم الحضور والتصويت، حيث بلغ عدد الأعضاء الذهبيين 37 عضوًا بمجموع 165770 صوتًا، يتقدمهم الأمير خالد بن فهد بـ 118850 صوتًا، بينما تضم القائمة الأولية للأعضاء العاديين 96 اسمًا بمجموع 96 صوتًا.

مسلي آل معمر رئيسا لنادي النصر بعد استبعاد غانم المطيري https://t.co/WfDOMqJ2mr pic.twitter.com/qGkR0yLioc — إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2021

وتضم قائمة مسلي آل معمر، المرشح لمنصب رئيس النصر بدعم من الأمير خالد بن فهد، كل من: فيصل أبو ساق، عبدالله العمراني، منصور بن زومة، عبدالعزيز العمران، تركي المشيقح، محمد الشتوي، معتز المزروع.