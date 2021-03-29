شقيق خميس العويران يوضح تفاصيل أزمة تصريحات نجل نجم الهلال الراحل (فيديو)

كشف ثامر العويران، شقيق الراحل خميس العويران، نجم نادي الهلال السعودي السابق، حقيقة تخلي مسؤولي النادي عن عائلة شقيقه، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن ”حمد“، نجل الراحل.

وكان حمد العويران قد قال إنه لم يحصل على دخل لقاء الديربي بين الهلال والنصر، الذي كرمت به إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، والده، مشيرا إلى أن نجم النصر الأسبق ماجد عبدالله هو من سانده.

وكانت إدارة بن نافل قد كرمت العويران في 27 من أكتوبر عام 2019. وفي يناير 2020، أكد فهد المفرج، عضو مجلس إدارة النادي تخصيص دخل المباراة لأسرة النجم الراحل.

وقال ثامر في تصريحات تلفزيونية: ”الهلال لم يقصر في شيء مع شقيقي الراحل خميس العويران، ويُشكر النادي على كل ما قدمه، والذي فعله الهلال لخميس شيء كبير، وهو ابن النادي، وشقيقي ما له إلا الرحمة، والهلال دائم التواصل معنا“.

وعن تصريحات حمد، نجل الراحل، لصحيفة ”الرياضية“، أوضح ثامر: ”حمد بالفعل تحدث مع أحد الأشخاص في التليفون ولكن كان السؤال عن الوضع المادي للعائلة، والصحفي كتب أشياء من عنده، وحمد صغير وغير ناضج، وحتى حمد لم يعرف من هو الشخص الذي تحدث معه تليفونيا ولم يقل حتى إنه صحفي، وما نقل على لسانه غير صحيح، وما حدث كلام جرائد من أجل الشهرة فقط“.

وأوضح: ”دخل مباراة الديربي لن يأتي بين يوم وليلة، ولكن بالتأكيد الأمر منوط بأمور أخرى، وهي ما خرجت لنا حتى الآن ولكن توصل إن شاء الله. أنت تتكلم عن نادي الهلال يعني تنام وأنت مرتاح لأنك بتتكلم عن ناد كبير، وحقك سيصل ولو بعد 4 سنوات“.

خميس العويران رحل عن عالمنا في السابع من يناير 2020، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 46 عاما.

وكان العويران قد لعب للهلال في الفترة من 1997 وحتى 2001، وبعدها لعب لـ6 سنوات لصالح الاتحاد، قبل أن يعتزل نهائيا في 2007.