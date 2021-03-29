أنمار الحائلي: لهذا طلبنا حكاما أجانب أمام الهلال.. ولم يصلنا أي خطاب بخصم نقاط (فيديو)

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن العديد من كواليس الأزمات التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة، وحقيقة خصم نقاط من الفريق بسبب قضية مستحقات صفقة ضم هارون كمارا من القادسية.

وكان كمارا قد انضم لصفوف الاتحاد في 2019 قادماً من نادي القادسية، الذي يطالب بباقي مستحقات الصفقة.

وقال أنمار في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”طلبنا حكاما أجانب لمباراة الهلال، وهي مباراة حساسة لكي نخرج من اللغط اللي موجود، خاصة بعد ما حدث في مواجهتنا الأخيرة أمام الفتح في ربع نهائي كأس الملك، حيث آلمني الخروج من المسابقة بأخطاء التحكيم، ولا أطالب بأكثر من اللازم، وبالطبع ما زلنا ندعم الحكم السعودي، والوضع الصحي الحالي بالعالم كان من الصعب معه أن تستقطب حكما أجنبيا، ولكن هذه قمة وكلاسيكو سعودي لذلك كنا حريصين على استقطاب حكم من الخارج“.

#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: لولا حكومتنا الرشيدة لما حظينا بأخذ اللقاح بكل سهولة في النادي.. لهذا السبب طلبنا حكم اجنبي أمام الهلال.#قناة_SBC pic.twitter.com/P8iN8XQ8Fz — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 28, 2021

كما تطرق الحائلي للحديث عن أزمة هارون كمارا وما تردد عن خصم نقاط من الفريق في الدوري السعودي، موضحا: ”تعاقدنا مع كمارا لمدة سنتين، وإدارة النادي دفعت من جيبها الخاص 10 ملايين ريال، وبعد ذلك مررنا بظروف الجائحة وخسرنا راعيا رئيسيا كان موجودا، ثم حصل تغيير في الإدارات والآن المدير التنفيذي يتواصل مع مسؤولي القادسية لحل الأزمة، وجميع الأندية تمر بظروف صعبة ولا يمكن لأي لجنة أن تقف في وجه نادٍ سعودي، والحمدلله الاتحاد يقدم مستويات متطورة وإن شاء الله نتواصل مع الأندية التي لها حقوق ونحل الأزمات الحالية، واستطعنا إنهاء 5 قضايا داخلية من أصل 9“.

وتابع: ”لا يوجد خصم نقاط وسنتواصل مع الأندية التي لها حقوق وسيتم الاتفاق على جدولتها“.

وعن تقارير رحيل سعود عبد الحميد، لاعب الفريق، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة، أشار رئيس الاتحاد: ”يتبقى في عقد سعود عبد الحميد لدخول الفترة الحرة أكثر من شهرين ونصف، واللاعب اتحادي، وأي لاعب يرغب في البقاء معنا، صدقني سنكون حريصين على بقائه“.

#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: أي لاعب يرغب في البقاء سنحرص على بقاءه معنا.. استطعنا إنهاء 5 قضايا داخلية من أصل 9 قضايا.. مع الأسف لا يوجد في نادي الاتحاد أعضاء ذهبيين سوى 5 أعضاء.#قناة_SBC pic.twitter.com/msUQE58jdL — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 28, 2021

واختتم الحائلي: ”ليس لدى الاتحاد سوى 5 أعضاء ذهبيين، ونادينا كبير والأبواب مفتوحة للجميع، وأي شخص يريد دعم النادي، فهناك قنوات رسمية لذلك، لكن لم يشارك أحد بمكافآت الفريق، ونحن مستمرون نحو الأفضل بإذن الله“.

ويصطدم الاتحاد بنظيره الهلال على ملعب ”الشرائع“، مساء يوم الجمعة 9 أبريل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، فيما يأتي الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 43 نقطة.